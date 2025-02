Consiglio Regionale: ultime news. Truffe anziani, Prospero (FdI): “Un plauso alle forze dell’ordine. Essere uniti”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “La truffa ai danni di un’anziana di Vasto, privata con l’inganno di ben 24mila euro, è un episodio che richiama l’attenzione sulla necessità di un impegno costante nella prevenzione di questi fenomeni sempre più diffusi – precisa il comunicato. Gli anziani, spesso vittime di raggiri sofisticati, meritano una protezione adeguata, e per questo come Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo stiamo lavorando a iniziative mirate di sensibilizzazione, informazione e contrasto” – dichiara Francesco Prospero, presidente dell’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento alle Forze dell’Ordine per la loro incessante attività di contrasto a queste forme di criminalità, che minano la sicurezza e la dignità delle persone più fragili – precisa il comunicato. È fondamentale che le istituzioni operino in sinergia per rafforzare la prevenzione e la tutela degli anziani, attraverso un’azione coordinata su tutto il territorio – In questo spirito, ho avuto il privilegio di confrontarmi nei giorni scorsi con Sua Eccellenza il Prefetto di Chieti, al quale ho manifestato la piena disponibilità dell’Osservatorio della Legalità a collaborare per rafforzare le strategie di contrasto a questo fenomeno – aggiunge testualmente l’articolo online. Il prossimo 18 febbraio avrò l’onore di incontrare Sua Eccellenza il Prefetto dell’Aquila, per proseguire questo importante percorso istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La sinergia tra Regione, Prefetture e Forze dell’Ordine è essenziale per costruire un sistema di protezione efficace e garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini” – conclude Prospero – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

