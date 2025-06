Consiglio Regionale: ultime news. Truffe anziani, Prospero: Osservatorio Legalità encomia Carabinieri Miglianico

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Nella giornata di ieri, in occasione della Festa dell’Arma dei Carabinieri, il presidente dell’Osservatorio per la Legalità della Regione Abruzzo, il consigliere regionale Francesco Prospero, ha fatto visita alla Stazione dei Carabinieri di Miglianico (Ch), per consegnare sei pergamene di encomio ai militari protagonisti di un’importante operazione che ha portato all’arresto di due soggetti con precedenti per truffa e al recupero della refurtiva, sottratta a una persona anziana – viene evidenziato sul sito web. Durante la visita erano presenti il Maggiore Alfonso Venturi, il sindaco di Miglianico Fabio Adezio, il consigliere comunale Federico Anzillotti e il sindaco di San Giuliano Teatino Nicola Andreacola – si legge sul sito web ufficiale. “Ho voluto visitare personalmente la caserma – ha dichiarato Prospero – per esprimere, nel giorno della Festa dell’Arma, la gratitudine della Regione Abruzzo verso chi ogni giorno serve lo Stato con silenziosa dedizione – si apprende dalla nota stampa. L’operazione condotta dai Carabinieri di Miglianico ha un valore esemplare, perché ha colpito un reato vile e sempre più diffuso: le truffe ai danni degli anziani”. Prospero ha ricordato che l’Osservatorio per la Legalità, da lui presieduto, è attivamente impegnato su questo fronte con azioni di sensibilizzazione, informazione e prevenzione, anche attraverso l’attuazione della Legge Regionale 3/2020. In questa direzione si inserisce anche la proposta di legge attualmente in discussione per l’istituzione del Garante regionale per gli anziani, figura indipendente chiamata a tutelare i diritti e la sicurezza delle persone più fragili – precisa la nota online. “Questi riconoscimenti – ha concluso Prospero – sono un piccolo gesto per onorare chi difende quotidianamente la nostra comunità e la nostra dignità. La legalità non si predica: si pratica – E questi Carabinieri l’hanno dimostrato con i fatti”. (com/red)

