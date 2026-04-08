Consiglio Regionale: ultime news. TUA, Di Marco sollecita l’audizione dei vertici aziendali in Commissione Vigilanza

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:08 aprile 2026 – 13:44– “Quanto sta accadendo sul fronte delle sub concessioni del trasporto pubblico locale da parte di TUA impone chiarezza immediata – si apprende dal portale web ufficiale. Dopo l’ulteriore affidamento avviato oggi, non è più rinviabile un confronto istituzionale serio e trasparente”, è la posizione del consigliere e vicepresidente della Commissione Ambiente e Infrastrutture, Antonio Di Marco, “che torna a sollecitare con forza l’audizione della governance aziendale di TUA in Commissione Vigilanza, mancata a fine marzo” si legge in una nota – si legge sul sito web ufficiale. “Ho formalmente richiesto l’audizione lo scorso 20 gennaio e la seduta fissata per il 26 marzo è saltata per l’assenza del direttore – spiega Di Marco – . Una situazione che oggi, alla luce delle nuove esternalizzazioni, non è più accettabile – L’ultimo ordine di servizio riguarda la linea extraurbana di Pescara-Caramanico, nessuna delle problematiche poste da lavoratori e sindacati sono state affrontate, come i viaggi senza passeggeri di collegamento agli hub di partenza, i turni, i costi non solo economici, ma anche sociali di tale situazione, sono stati minimamente considerati – La governance di TUA deve presentarsi e spiegare cosa sta accadendo e quali sono le strategie in atto, in vista anche della definizione del contratto con la in-house che scade a fine dicembre e le quote di esternalizzazione – La reiterazione delle subconcessioni sta generando forte preoccupazione tra i lavoratori e nelle organizzazioni sindacali, già mobilitate, oltre che tra i cittadini delle aree interne che vedono progressivamente ridursi i servizi – aggiunge la nota pubblicata. È in gioco la qualità del trasporto pubblico e la tenuta complessiva del sistema – viene evidenziato sul sito web. Parliamo di scelte che incidono direttamente sui livelli occupazionali, sui carichi di lavoro e sulla continuità del servizio”. “Non possiamo assistere in silenzio a un processo che rischia di indebolire il trasporto pubblico locale senza un confronto preventivo e senza una visione chiara – viene evidenziato sul sito web. Per questo ho rinnovato con urgenza la richiesta di audizione in Commissione Vigilanza: oggi più che mai è necessario che i vertici di TUA chiariscano le motivazioni di queste scelte, i criteri adottati e le ricadute sul servizio e sui lavoratori – Non possono sottrarsi ancora – viene evidenziato sul sito web. Il Consiglio regionale deve poter esercitare pienamente il proprio ruolo di controllo e indirizzo – recita il testo pubblicato online. Trasparenza, responsabilità e tutela del servizio pubblico devono tornare al centro dell’azione amministrativa” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it