Consiglio Regionale: ultime news. Turismo delle Radici, Sospiri: un’occasione che i nostri Comuni sapranno cogliere

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La Regione Abruzzo conosce molto bene la validità del ‘Turismo delle Radici’ lanciato dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli Affari Esteri Antonio Tajani nel corso dell’incontro odierno con i sindaci della Provincia di Pescara a conclusione di una sessione straordinaria del G7 a Pescara – viene evidenziato sul sito web. È il turismo della conoscenza delle tradizioni, degli emigranti, di chi ha lasciato la propria terra in cerca di fortuna e lavoro, e vi torna per ritrovare la propria storia – si apprende dal portale web ufficiale. Ed è un turismo che per l’Abruzzo diventa chiave di volta per lo sviluppo dei nostri borghi”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri intervenendo nel corso dell’incontro del Ministro Tajani con i sindaci della provincia di Pescara a conclusione dei tre giorni del G7 a Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. “Pescara, la sua provincia e l’Abruzzo intero hanno dimostrato una grande professionalità e maturità nel corso di tre giornate importanti per la nostra terra – ha sottolineato il Presidente Sospiri -. Tutti hanno colto la grande occasione offerta da un evento del genere, organizzato a Pescara proprio per darci quella vetrina mondiale che è stata – si legge sul sito web ufficiale. E da Pescara sono partiti messaggi e progetti importanti: il messaggio di pace nei conflitti internazionali, il progetto di Gaza for food, la spinta per l’Africa e le nostre missioni impegnate per salvare migliaia di bambini, e il progetto per il Turismo delle radici che è tipico per i nostri centri, con la manovra finanziaria ad hoc depositata oggi per dare risorse all’avvio di progetti concreti e opportunità che sono certo i nostri sindaci, i nostri piccoli Comuni sapranno cogliere al volo – riporta testualmente l’articolo online. Da figlio di emigrante conosco i sentimenti e la nostalgia di chi deve lasciare la propria terra per un futuro migliore, ma non dimentica la propria tradizione, e coglie ogni occasione possibile per tornare e ritrovare il proprio passato – aggiunge testualmente l’articolo online. Trasformare questa nostalgia in occasione ed economia turistica dev’essere il nostro obiettivo – aggiunge testualmente l’articolo online. E il ringraziamento della Regione Abruzzo va al Vicepresidente Tajani che in questi tre giorni ha dimostrato un attaccamento eccezionale alla nostra Pescara”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it