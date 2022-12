Consiglio Regionale: ultime news. Turismo, D’Incecco: raggiunto importante traguardo

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Approvato in Consiglio Regionale il testo unico, composto da oltre 100 articoli, sulla disciplina del sistema turistico regionale”. La Lega, attraverso il suo capogruppo Vincenzo D’Incecco esprime piena soddisfazione: “La Regione Abruzzo aveva bisogno di un testo in grado di raccogliere tutte le norme relative al turismo per essere alla pari di altre regioni che sul tema hanno un testo coordinato”. Così il Capogruppo della Lega in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, a margine dei lavori tuttora in corso – “Le scelte di questo governo di centrodestra sul turismo, nonostante due anni di pandemia, si sono rivelate vincenti – precisa la nota online. Sono ben cinque le località abruzzesi tra le top 40 tra le località sciistiche scelte dai turisti, al secondo posto spicca il comprensorio di Roccaraso-Rivisondoli, sono presenti ben 14 bandiere blu sulla nostra costa, una ogni 10 chilometri, ed inoltre l’aeroporto regionale ha registrato un record storico, mai raggiunto nella storia, 300 mila turisti nei soli mesi estivi – Inoltre – sottolinea D’Incecco – è stato approvato anche un nostro emendamento che prevede l’istituzione dell’agenzia regionale per il turismo, in linea con le altre regioni italiane, per avere una più efficiente programmazione turistica regionale – Un ringraziamento particolare va rivolto – conclude D’Incecco – ai presidenti della prima e terza commissione, Fabrizio Montepara ed Emiliano Di Matteo, per l’ottimo lavoro svolto nel cogliere questo importante obiettivo”. (com/red)

