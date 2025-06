Consiglio Regionale: ultime news. Turismo, Verrecchia: “Aeroporto d’Abruzzo decolla e supera quota un milione”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Con l’amministrazione Marsilio, targata centrodestra, l’aeroporto d’Abruzzo non solo decolla ma vola verso numeri mai raggiunti prima”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. “Un successo da attribuire alle scelte e alle strategie politiche che hanno portato la nostra regione tra i primi posti in Italia per incremento turistico – recita il testo pubblicato online. Se poi consideriamo che, grazie al lavoro svolto da questa amministrazione, il nostro scalo potrà contare anche su nuovi voli internazionali – con l’allungamento della pista previsto entro l’anno – e sulla strategia vincente dell’abbattimento delle tariffe aeroportuali, è evidente come il potenziale di attrazione turistica dell’Abruzzo sia in forte crescita anche a livello internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con questi dati vengono smentiti, ancora una volta, i soliti gufi della sinistra”, conclude Verrecchia – (com/red)

