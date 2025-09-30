Consiglio Regionale: ultime news. Turrivalignani, Blasioli: i lavori partono il giorno prima dell’arrivo in aula della mia interpellanza

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Finalmente, dopo oltre 6 mesi, stanno partendo i lavori sulla Tiburtina a Turrivalignani: sarebbe stato il caso di usare meno toni trionfali per lavori attesi e a fronte dei disagi patiti dai cittadini, ma l’importante è il risultato – recita il testo pubblicato online. Proprio ieri, il giorno prima della discussione in aula della mia interpellanza sulla chiusura della strada, depositata lo scorso 22 luglio, è avvenuta la consegna dei lavori da parte di Anas. I lavori partono dunque con una curiosa coincidenza di date, ma saremo attenti che i lavori vengano effettivamente avviati, e si vada quindi oltre la consegna del cantiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Spero di aver contribuito, avendo segnalato già da luglio le carenze e gli errori della Regione, che si era dimenticata di fornire ad Anas informazioni sulle attività intraprese dal Genio Civile per la stabilizzazione delle sponde fluviali – che in realtà non ci sono state – ad accelerare le procedure, comunque troppo lunghe e che hanno costretto in questi mesi i cittadini a disagi insopportabili e insostenibili, che si protrarranno comunque per tutta la durata dei lavori, prevista in 4 mesi – Continueremo per questo a monitorare la situazione, sperando che non si aggiungano ulteriori ritardi e disagi a quelli avuti fino adesso, e che a gennaio la strada venga finalmente riaperta – si legge sul sito web ufficiale. La speranza è inoltre che la consegna dei lavori non sia stato solo un modo per neutralizzare la discussione dell’interpellanza di oggi e poi lasciare invece tutto com’è per lungo tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. Proprio nella odierna replica all’interpellanza, l’Assessore D’Annuntiis ha inoltre fornito una risposta lunare su uno dei quesiti posti, quello riguardante il ripristino del manto stradale di via Pescarina di Turrivalignani, che in questi mesi sta svolgendo il ruolo di “variante” al tratto di Tiburtina oggetto di chiusura, ma non essendo un’arteria realizzata per sostenere grandi volumi di transito ma solo per viabilità comunale, si sta via via deteriorando – riporta testualmente l’articolo online. L’Assessore ha infatti risposto che per il Comune non sono previsti fondi ad hoc per l’intervento di ripristino, ma che l’ente potrà partecipare ai bandi regionali destinati a lavori stradali – Considerato che abbiamo dimostrato come i ritardi, e quindi il deterioramento della via comunale, sia colpa anche dell’inerzia della Regione, la risposta dell’Assessore appare davvero incredibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Speriamo quindi che oltre a patire i disagi del traffico, al Comune di Turrivalignani non venga lasciato anche l’onere di provvedere al ripristino della strada, ma tra Anas e Regione Abruzzo si provveda al ripristino della stessa”. Così in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli – precisa la nota online. (com/red)

