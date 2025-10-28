Consiglio Regionale: ultime news. Tutela personale sanitario, D’Addazio: depositata nuova risoluzione

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ho depositato, oggi, in Consiglio regionale una nuova risoluzione per rafforzare la tutela dell’incolumità e della sicurezza del personale sanitario in Abruzzo, attraverso l’introduzione di dispositivi tecnologici di protezione individuale e il potenziamento dei protocolli di intervento – Si tratta di un atto più articolato rispetto alla prima risoluzione già presentata nei mesi scorsi, anche alla luce dei recenti episodi di violenza verificatisi all’ospedale di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Non possiamo più tollerare che chi lavora per la salute dei cittadini sia esposto a rischi inaccettabili – precisa la nota online. La proposta prevede l’avvio di una sperimentazione di 18 mesi con body cam e dispositivi di allarme personale nei Pronto soccorso, nei servizi di continuità assistenziale e nei reparti a rischio, specie durante i turni in solitaria – si legge sul sito web ufficiale. Il tutto nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, per garantire interventi tempestivi – aggiunge la nota pubblicata. La sicurezza degli operatori sanitari è una priorità assoluta – si apprende dal portale web ufficiale. Solo creando ambienti di lavoro protetti possiamo garantire cure di qualità e serenità operativa – si legge sul sito web ufficiale. Mi auguro che il Consiglio regionale voglia sostenere con convinzione questa mia iniziativa”. Lo comunica il consigliere di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

