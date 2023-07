Consiglio Regionale: ultime news. Tutori minori non accompagnati, concluso il corso

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Si è concluso il terzo corso di formazione per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, organizzato dalla Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene, in collaborazione con l’Assessore regionale alle Politiche Sociali, Pietro Quaresimale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un percorso di 25 ore complessive articolate in 7 giornate formative, nel periodo compreso tra il 9 giugno e il 21 luglio 2023, al termine del quale hanno ricevuto l’abilitazione 31 persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Soddisfatte la coordinatrice e Tutor l’avv. Amelide Francia, del Foro di Teramo, presidente della Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Teramo e dell’A.N.F.I. – Sezione Abruzzo, e Cinzia Turli, professoressa di Pedagogia generale e Interculturale all’Università San Raffaele di Roma e Consigliera A.N.F.I. Abruzzo, che del corso è stata la Direttrice scientifica – La Garante dell’Infanzia Maria Concetta Falivene, promotrice dell’iniziativa, ha sottolineato l’importanza di queste figure, determinanti nel sostenere e offrire una opportunità a “tutti quei minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trovano per qualsiasi causa in Italia senza assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili”. “Abbiamo formato 31 nuovi tutori – ha sottolineato Falivene – ma il nostro lavoro naturalmente prosegue senza sosta – Il 20 luglio scorso si è riunito il Comitato tecnico scientifico per l’affido con il quale stiamo lavorando per istituire un database delle famiglie affidatarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Inoltre, è in fase di preparazione anche un intervento legislativo nazionale che consentirà finalmente a questi ragazzi di essere accolti nel tessuto familiare”.

