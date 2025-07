Consiglio Regionale, ultime. Raccolta alluminio, Campitelli: Abruzzo in crescita. Chieti eccellenza regionale

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’Abruzzo si conferma una regione virtuosa nel percorso verso la sostenibilità ambientale, registrando nel 2024 un significativo incremento nella raccolta differenziata dell’alluminio, con una media regionale del 65%. Un risultato straordinario, evidenziato dai dati del Consorzio nazionale Imballaggi Alluminio (Cial), che evidenzia un importante percorso intrapreso dal mio assessorato e premia l’impegno dei gestori ambientali e, soprattutto, dei cittadini abruzzesi – precisa il comunicato. Particolarmente degna di nota è la performance della provincia di Chieti, che si distingue come vera eccellenza con una resa superiore ai 900 grammi di alluminio raccolto per abitante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questi numeri testimoniano la forza di un lavoro di squadra tra istituzioni, operatori del settore e comunità, che pone l’Abruzzo come modello di riferimento nella gestione responsabile dei rifiuti – precisa la nota online. La provincia di Chieti, in particolare, rappresenta un modello da seguire, non solo a livello regionale ma nazionale, rappresentando un esempio concreto di come la collaborazione e l’impegno possano tradursi in risultati concreti, anche in contesti in fase di consolidamento – recita il testo pubblicato online. Ringrazio il Cial per il costante supporto e la preziosa attività di monitoraggio e confermo l’impegno della Regione Abruzzo nel sostenere politiche di economia circolare, promuovendo iniziative che incentivino la raccolta differenziata e valorizzino il riciclo del rifiuto, che è una ricchezza, come leva per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile del territorio”. Così, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’Ambiente, Nicola Campitelli. (com/red)

