Consiglio Regionale, ultime. Reasta, avviato il confronto sullo stato di applicazione della Legge regionale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 giugno 2026 – 17:29- Il Comitato per la Legislazione, presieduto da Carla Mannetti, ha avviato oggi il confronto sullo stato di attuazione della legge regionale 42/2016 su “Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il soccorso in ambiente montano”. Sono intervenuti: il presidente del Collegio regionale guide alpine Abruzzo, Davide di Giosafatte; Roberto Bezzu, responsabile Struttura sentieri e cartografia della Regione Abruzzo; ed ancora Giuseppe Masilli per il CAI, Club Alpino Italiano Abruzzo; il sottosegretario Daniele D’Amario, con deleghe alla Programmazione nazionale, comunitaria, politiche europee e Turismo; Andrea Liberatore, dirigente ad interim del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Abruzzo; Sabatino Belmaggio, dirigente del Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. A seguire, il Comitato ha espresso parere favorevole sul progetto di legge “Nuove norme sul lavoro artigianale”. A riguardo è intervenuta la dirigente del Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi, Anna Caporale e in collegamento da remoto, il direttore del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, Germano De Sanctis.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it