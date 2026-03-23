Consiglio Regionale, ultime. Referendum, Monaco: vince il no, vince la democrazia

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:23 marzo 2026 – 16:36- “La vittoria del no ai referendum sulla giustizia rappresenta un risultato importante per il Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non è la vittoria di una parte politica sull’altra, ma l’affermazione di un principio più alto: la difesa della democrazia costituzionale e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato – recita il testo pubblicato online. I cittadini italiani hanno scelto con consapevolezza di non intervenire in modo frammentario e semplificato su temi complessi e delicati, riaffermando la centralità della Costituzione italiana come fondamento delle nostre istituzioni – precisa la nota online. È un segnale chiaro: le riforme della giustizia si fanno, ma si fanno bene, in Parlamento, con serietà, equilibrio e visione complessiva – si legge sul sito web ufficiale. Con questa scelta si rafforza il principio dell’indipendenza della magistratura, presidio essenziale di legalità e garanzia dei diritti di tutti i cittadini – Si difende un sistema di pesi e contrappesi che è alla base dello Stato di diritto e si evita il rischio di interventi parziali che avrebbero potuto produrre effetti distorsivi – Vince il no, dunque, ma soprattutto vincono i diritti di tutti noi – precisa la nota online. Vince l’idea che la giustizia non possa essere oggetto di slogan o scorciatoie, ma debba essere riformata con responsabilità, attraverso investimenti, organizzazione e politiche strutturali capaci di ridurre i tempi dei processi e migliorare i servizi ai cittadini – precisa il comunicato. Ora si apre una fase nuova – si apprende dal portale web ufficiale. Il messaggio che arriva dal voto è chiaro: serve una riforma organica della giustizia, che parta dai bisogni reali del Paese – si apprende dalla nota stampa. Più risorse, più personale, più efficienza, più garanzie – È su questo terreno che la politica è chiamata a misurarsi – aggiunge la nota pubblicata. La vittoria del no è, in definitiva, una vittoria della democrazia – viene evidenziato sul sito web. Una scelta di responsabilità che rafforza le istituzioni e guarda al futuro con maggiore consapevolezza”. E’ quanto afferma Alessio Monaco Capogruppo AVS in Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it