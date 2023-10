Consiglio Regionale, ultime. Regionali,Paolucci: pronti a diventare laboratorio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Con il sì di Azione, il campo delle forze politiche e civiche alternative alla destra di Marsilio finalmente si completa grazie al grande lavoro comune svolto in questi anni di opposizione e dopo il lavoro di costruzione programmatica comune di questa estate che ha portato all’individuazione in Luciano D’Amico del miglior candidato possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Uniti possiamo essere alternativi alla destra”, così Silvio Paolucci, capogruppo regionale del Pd e promotore del tavolo di coalizione per le regionali – “Attraverso un grande lavoro di “cucitura” e di confronto che è nato dal territorio e, quindi dal basso, e anche grazie all’iniziativa dei colleghi capigruppo regionali, abbiamo ora costruito le condizioni per vincere e riportare l’Abruzzo agli abruzzesi – rimarca Paolucci – . Voglio esprimere una grande soddisfazione, con la proposta di fare dell’Abruzzo un laboratorio per il futuro – Questa è la strada da seguire per tornare subito competitivi e per costruire le basi di un cambiamento sempre più ampio – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

