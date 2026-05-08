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Politica

Consiglio Regionale, ultime. Regolamento zone rurali, Campitelli: “Passo decisivo verso agricoltura sostenibile”

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:08 maggio 2026 – 08:37- “Con l’approvazione in seconda commissione del Regolamento di attuazione della nuova legge urbanistica sulle nuove costruzioni in zone agricole, compiamo un passo decisivo verso un’agricoltura moderna, sostenibile e realmente vicina alle esigenze delle aziende agricole”. Lo dichiara Nicola Campitelli (FdI), promotore del provvedimento approvato oggi dalla Commissione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il Regolamento introduce una visione innovativa, fondata sul Progetto di Sviluppo Aziendale, che mette al centro la programmazione e la competitività delle aziende agricole, semplificando al tempo stesso il rapporto con la pubblica amministrazione rappresentata dai Comuni, deputati alla pianificazione urbanistica del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Abbiamo voluto sostenere concretamente le piccole imprese e i giovani agricoltori, prevedendo procedure semplificate e agevolazioni economiche per favorire il ricambio generazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grande attenzione – spiega Campitelli – è stata riservata anche alla tutela del territorio e del paesaggio rurale”. “Il recupero prioritario degli edifici esistenti, il contenimento del consumo di suolo e l’obbligo di mantenere la destinazione agricola degli interventi garantiscono uno sviluppo ordinato, lontano da ogni forma di speculazione edilizia – È una riforma che guarda al futuro dell’agricoltura abruzzese con strumenti concreti, moderni e sostenibili”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

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