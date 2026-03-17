Consiglio Regionale, ultime. Reinserimento dei detenuti, la garante Scalera riunisce tutti i direttori delle carceri abruzzesi

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:17 marzo 2026 – 14:45– Pescara, 17 marzo – Si è tenuta questa mattina a Pescara la riunione del Tavolo interistituzionale per la presentazione dei percorsi formativi finanziabili, in tema di educazione e reinserimento dei detenuti convocato dalla Garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Monia Scalera – si legge sul sito web ufficiale. All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale alle Politiche Sociali, alla Formazione e all’Istruzione, Roberto Santangelo, il direttore del Dipartimento Sociale-Enti Locali-Cultura Emanuela Grimaldi, il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria Lazio-Abruzzo-Molise Giacinto Siciliano, il dirigente del Centro Giustizia minorile Antonio Pappalardo, il dirigente del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE Carmine Cipollone e i direttori degli istituti penitenziari abruzzesi: Arianna Colonna (Pescara), Maria Lucia Avantaggiato (Teramo), Barbara Lenzini (L’Aquila), Maria Taraschi (IPM L’Aquila), Franco Pettinelli (Chieti), Maria Celeste D’Orazio (Avezzano), Stefano Liberatore (Sulmona), Daniela Moi (Lanciano), Rita Cerino (Vasto). “E’ importante creare un coordinamento tra tutti gli attori istituzionali coinvolti” ha spiegato Scalera sottolineando come l’assessore Santangelo abbia mantenuto l’impegno preso “per quanto riguarda l’utilizzo di 2 milioni e 500 mila euro di fondi FSE plus destinati alla formazione dei detenuti adulti e 500mila euro per i detenuti minori – precisa la nota online. A questo scopo esistono anche linee di finanziamento nazionali che riguardano altri interventi che metteremo in pratica più avanti – precisa la nota online. E’ importante che questi interventi non si sovrappongano onde evitare di perderli per il divieto del doppio finanziamento – recita il testo pubblicato online. Quindi – rimarca Scalera – questo tipo di incontri è fondamentale per comprendere quali siano le reali necessità dei singoli istituti di pena ed è necessario creare una sinergia virtuosa – “La formazione è il primo anello fondamentale per il reinserimento del detenuto affinché non possa più delinquere – si apprende dalla nota stampa. In tal modo è possibile perseguire il nostro obiettivo principale: la recidiva zero – aggiunge testualmente l’articolo online. Ogni detenuto può svolgere una differente attività formativa a seconda del circuito o dal trattamento specifico al quale è sottoposto – recita il testo pubblicato online. La proposta formativa sarà molteplice dai più classici corsi per pizzaiolo a quelli per barberie fino ai corsi per gli operatori dei villaggi turistici che permettono di sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e incrementare la sicurezza nel rapportarsi con gli altri e poter rientrare nella società in una veste diversa” ha concluso la Garante dei detenuti – aggiunge la nota pubblicata.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it