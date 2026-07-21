Consiglio Regionale, ultime. Rendiconto 2025, PD: “Fondi sottostimati, sanità in squilibrio con tagli e tasse in più”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:21 luglio 2026 – 19:03– “La parifica del rendiconto 2025 della Regione Abruzzo, appena depositata dalla Corte dei conti insieme al verbale del Collegio dei Revisori, restituisce un quadro molto diverso da quello che la Giunta ha raccontato agli abruzzesi – Dietro l’annuncio di un avanzo record si nasconde un rendiconto rettificato più volte in due mesi, un vizio procedurale sul riaccertamento dei residui, quattro fondi accantonati con riserva, un fondo crediti di dubbia esigibilità sottostimato di oltre 12 milioni e un fondo rischi contenzioso che copre appena lo 0,37% delle cause più pesanti – Ogni capitolo di questo documento racconta la stessa storia: una gestione che rincorre gli equilibri contabili invece di costruirli, scaricando sul futuro le scelte di oggi”, così il segretario regionale del PD Daniele Marinelli, con il capogruppo Silvio Paolucci e i consiglieri Dino Pepe, Antonio Blasioli, Antonio Di Marco, Sandro Mariani e Pierpaolo Pietrucci, elencando in una nota “le criticità contenute nel verbale”. “La parifica del rendiconto 2025 certifica quello che denunciamo da mesi – rimarcano – la Giunta ha approvato il riaccertamento dei residui senza il parere obbligatorio dei Revisori, violando la norma contabile, ed è stata costretta a correggere il rendiconto due volte in due mesi – precisa il comunicato. Il Collegio scrive che questi rilievi rischiano di compromettere l’attendibilità del risultato di amministrazione”. “Il miliardo di avanzo sbandierato dalla Giunta – proseguono – esiste solo grazie alla cancellazione statale del debito per le anticipazioni di liquidità, quasi 163 milioni per l’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Senza quella norma il risultato sarebbe negativo – riporta testualmente l’articolo online. E il beneficio ha un prezzo: fino al 2051 la Regione dovrà rispettare tetti di spesa vincolati, pena la restituzione allo Stato del maggiore utilizzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Non è un tesoretto libero, è un vincolo trentennale che la maggioranza non ha spiegato ai cittadini”. Per gli esponenti del PD, “la Corte dei conti parla apertamente di squilibrio strutturale del sistema sanitario, con ritardi anche sui target PNRR di Case e Ospedali di Comunità. Ma il dato più allarmante è nel verbale dei Revisori: il fondo crediti di dubbia esigibilità è sottostimato di oltre 12 milioni e le due maggiori cause del contenzioso regionale, per oltre 540 milioni complessivi, sono coperte con appena un milione ciascuna, lo 0,37% del rischio – I Revisori scrivono che ogni sottostima del rischio di soccombenza produce una sovrastima dell’avanzo disponibile: è la prova che i conti sbandierati dalla Giunta sono, in parte, un’illusione contabile”. “A questo si aggiunge la spesa quasi ferma sui fondi europei 2021-2027, il rischio di risoluzione dei contratti su due terzi dei progetti PINQuA. Sono tutti elementi che la relazione della Corte mette nero su bianco e che la comunicazione della Giunta ha sistematicamente ignorato” aggiungono – aggiunge testualmente l’articolo online. “Chiederemo che la Giunta riferisca in Consiglio regionale su ciascuno dei rilievi sollevati dalla Corte dei conti e dal Collegio dei Revisori, a partire dai fondi sottostimati e dal vizio procedurale sul riaccertamento dei residui – precisa la nota online. Agli abruzzesi si deve la verità sui conti pubblici, non la propaganda e che restituisca immediatamente il maltolto ovvero le tasse in più decise dal Governo Marsilio ”, concludono – (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it