Consiglio Regionale, ultime. Rendiconto 2025, unanimità dopo tre mesi. Blasioli: fare chiarezza con i Revisori

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:28 giugno 2026 – 09:36– “A distanza di quasi tre mesi dalla presentazione della prima stesura, il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato all’unanimità il rendiconto della gestione 2025. Il documento contabile era stato oggetto di numerose osservazioni da parte del Collegio dei Revisori, che hanno comportato ripetute modifiche e un significativo rallentamento dell’iter di approvazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel corso di questi mesi, il Consiglio regionale, gli uffici e la struttura competente hanno dovuto far fronte a continue richieste di revisione e a contestazioni relative alla presunta violazione del D.Lgs. n. 118/2011” rileva il vice presidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli – “Il dato più significativo – spiega – è che il testo approvato oggi, dopo il passaggio in priam Commissione e in Aula, risulta sostanzialmente coincidente con quello già adottato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 46 del 21 aprile scorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono trascorsi oltre settanta giorni per giungere alle medesime risultanze contabili – È quindi legittimo chiedersi quali siano state le reali motivazioni di un iter così lungo e complesso, che ha comportato un considerevole impiego di tempo e risorse, incidendo sull’efficacia e sulla tempestività dell’azione amministrativa che da sempre caratterizzano gli uffici del Consiglio regionale”. “Per garantire la massima trasparenza nei confronti dei consiglieri regionali e dei cittadini, ho più volte chiesto l’audizione del Collegio dei Revisori in Commissione – si apprende dalla nota stampa. Oggi rinnovo questa richiesta anche in vista dell’esame del rendiconto della Giunta regionale, che ricomprende quello del Consiglio appena approvato, affinché siano chiariti i presupposti delle contestazioni formulate e le ragioni dei ritardi registrati” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it