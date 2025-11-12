- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 12, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, ultime. Reparti Oncologia ed Ematologia a Pescara, Di Marco chiede...
Politica

Consiglio Regionale, ultime. Reparti Oncologia ed Ematologia a Pescara, Di Marco chiede certezze sui lavori

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:12 novembre 2025 – 11:38- “La ristrutturazione dei reparti di oncologia ed ematologia dell’ospedale civile di Pescara è attesa e importante, ma i tempi di avanzamento dei lavori in corso nella palazzina ex Direzione sanitaria dell’ospedale di Pescara, destinata ai Day hospital di Oncologia ed Ematologia, sembrano essere ingiustificatamente lunghi se relazionati alla sensibilità di queste due realtà di cura e ricovero” rileva in una nota il vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio Antonio Di Marco – riporta testualmente l’articolo online. “Per questo – spiega – ho scritto al Direttore generale della Asl di Pescara per chiedere informazioni puntuali sullo stato del cantiere e sulle misure adottate per garantire la continuità delle cure durante i lavori – Parliamo di reparti che ospitano pazienti estremamente fragili, immunodepressi e sottoposti a trattamenti salvavita – aggiunge Di Marco – . È indispensabile che l’intervento proceda con la massima celerità e che venga assicurata piena trasparenza su aggiudicazioni, cronoprogramma e condizioni di sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Desta preoccupazione il fatto che il cantiere risulti fermo da giugno e che manchino ancora informazioni ufficiali a quasi un anno dall’importante finanziamento di 5,5 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. In questo frattempo i disagi per i pazienti crescono e vista la particolare natura delle patologie, bisogna fare di tutto per evitarlo e abbreviare il tempo di attesa – Per questo, prima di attivare atti in Consiglio, nel mio ruolo ispettivo come componente della Commissione Sanità, ho scritto al Direttore generale della Asl di Pescara per chiedere aggiornamenti sullo stato dei lavori nella palazzina – si apprende dal portale web ufficiale. Come è accaduto per i lavori di altre strutture sanitarie del territorio, la lettera è un primo contatto, se non arriveranno risposte dalla Direzione generale porterò la questione in Consiglio e in Commissione Vigilanza, perché i cittadini e i pazienti hanno diritto di sapere quando e come saranno consegnati i nuovi reparti” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red) 

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it