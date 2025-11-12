Consiglio Regionale, ultime. Reparti Oncologia ed Ematologia a Pescara, Di Marco chiede certezze sui lavori

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:12 novembre 2025 – 11:38- “La ristrutturazione dei reparti di oncologia ed ematologia dell’ospedale civile di Pescara è attesa e importante, ma i tempi di avanzamento dei lavori in corso nella palazzina ex Direzione sanitaria dell’ospedale di Pescara, destinata ai Day hospital di Oncologia ed Ematologia, sembrano essere ingiustificatamente lunghi se relazionati alla sensibilità di queste due realtà di cura e ricovero” rileva in una nota il vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio Antonio Di Marco – riporta testualmente l’articolo online. “Per questo – spiega – ho scritto al Direttore generale della Asl di Pescara per chiedere informazioni puntuali sullo stato del cantiere e sulle misure adottate per garantire la continuità delle cure durante i lavori – Parliamo di reparti che ospitano pazienti estremamente fragili, immunodepressi e sottoposti a trattamenti salvavita – aggiunge Di Marco – . È indispensabile che l’intervento proceda con la massima celerità e che venga assicurata piena trasparenza su aggiudicazioni, cronoprogramma e condizioni di sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Desta preoccupazione il fatto che il cantiere risulti fermo da giugno e che manchino ancora informazioni ufficiali a quasi un anno dall’importante finanziamento di 5,5 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. In questo frattempo i disagi per i pazienti crescono e vista la particolare natura delle patologie, bisogna fare di tutto per evitarlo e abbreviare il tempo di attesa – Per questo, prima di attivare atti in Consiglio, nel mio ruolo ispettivo come componente della Commissione Sanità, ho scritto al Direttore generale della Asl di Pescara per chiedere aggiornamenti sullo stato dei lavori nella palazzina – si apprende dal portale web ufficiale. Come è accaduto per i lavori di altre strutture sanitarie del territorio, la lettera è un primo contatto, se non arriveranno risposte dalla Direzione generale porterò la questione in Consiglio e in Commissione Vigilanza, perché i cittadini e i pazienti hanno diritto di sapere quando e come saranno consegnati i nuovi reparti” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

