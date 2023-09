Consiglio Regionale, ultime. Replica del centrodestra al M5S: nessuna frattura

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Dal M5S solo nervosismo pre-elettorale, probabilmente dovuto al fatto che continuano ad arretrare, rispetto anche al Pd, non essendo riusciti nemmeno a candidare un loro esponente come Presidente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non c’è nel centrodestra, come avviene da quattro anni e mezzo, nessuna frattura – si legge sul sito web ufficiale. L’episodio avvenuto oggi in commissione è stato concordato dalla maggioranza unicamente per una questione tecnica dovuta ad un’altra risoluzione e non riguardava invece il provvedimento che inseririsce l’area della zona industriale di Punta Penna nel ‘Piano di Monitoraggio della qualità dell’aria redatto dalla Regione Abruzzo”. È quanto dichiarato, in una nota congiunta, i capigruppo di maggioranza Massimo Verrecchia, Mauro Febbo e Vincenzo D’Incecco – recita il testo pubblicato online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it