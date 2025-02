Consiglio Regionale, ultime. Replica Di Marco (PD) su carenza medici a Vicoli (PE): “Sulla sanità non ci siano fazioni”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La nota stampa della sindaca di Vicoli (PE) circa la situazione di vacanza del medico di famiglia anche nel centro che lei amministra, dimostra ulteriormente la gravità della situazione da me resa nota e denunciata a partire dai casi di Elice e Carpineto, ma estesa a tutta la regione, grazie a una sinergia con il sindacato dei Medici di Famiglia, FIMMG, che ci ha fornito dati relativi a tutto il territorio, Vicoli compresa – viene evidenziato sul sito web. Nessuno intende ‘politicizzare’ la presa di posizione a favore di una copertura che non costringa i residenti, specie delle zone interne, a fare chilometri per farsi visitare, io mi sono mosso per risolverla e non ho alcun tipo di problema a unire le forze per arrivare a un’azione concreta e utile a dare risposte ai circa 60.000 cittadini che ad oggi sono senza un medico, compresi quelli di Vicoli”, precisa il consigliere regionale PD Antonio Di Marco in risposta alla sindaca di Vicoli Catia Campobasso – riporta testualmente l’articolo online. “La situazione è drammatica, tant’è che approfittando dei casi a me segnalati dalle due comunità citate negli atti presentati al Consiglio, ho richiesto soluzioni che interessassero tutte le altre realtà scoperte, avendone cognizione, come risulta agli atti del Consiglio regionale del 4 febbraio, citato dalla prima cittadina, di cui allego il verbale con evidenziata della citazione del paese insieme a quelli in cui è più grave e sentita la vacanza – chiarisce Di Marco – . Ritengo che su alcuni argomenti, specie la sanità e, nello specifico, sulle cure, non debbano esserci fazioni, ma forze politiche capaci e intenzionate a prendere in carico i casi di specie – si apprende dalla nota stampa. Io lo sono, sulla medicina territoriale porterò avanti impegno e prese di posizione, incalzando Asl e Regione a prescindere, perché la comunità non resti senza un servizio così essenziale espressione del diritto alla salute”. (com/red)

