Consiglio Regionale, ultime. Report dalle Commissioni: ok al “Rendiconto 2022”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– L’Aquila, 27 luglio – Le Commissioni consiliari sbloccano la prima fase degli obblighi normativi di metà anno legate alla finanza e alla contabilità regionale – La seduta congiunta delle cinque commissioni in Consiglio regionale di questo pomeriggio, infatti, ha portato all’approvazione a maggioranza del progetto di legge sul “Rendiconto generale per l’esercizio 2022” di Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Le forze di opposizione hanno espresso parere contrario al documento – aggiunge testualmente l’articolo online. Rinviato, invece, il voto dei Commissari sull’assestamento al “Bilancio di Previsione 2023-2025” che viene posticipato alla prossima seduta congiunta, fissata per martedì 1 agosto – aggiunge testualmente l’articolo online. I lavori della Commissione bilancio hanno, invece, prodotto l’approvazione di due provvedimenti: il progetto di legge, “Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti sul territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna” e il regolamento regionale che aggiorna le norme in materia di “Polizia Amministrativa Locale e modifica le leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012”, quest’ultimo approvato all’unanimità. Questa mattina, infine, la Commissione Vigilanza si è occupata del Centro residenziale per Anziani “T. Berardi “di Ortona e R.P Disabili “Il Castello” di Crecchio – riporta testualmente l’articolo online. La vicenda coinvolge circa 40 dipendenti delle società che gestiscono le strutture e che da diversi mesi ricevono con ritardo gli stipendi – precisa la nota online. Il punto è stato approfondito con l’ascolto dei sindacati, dei vertici della sanità regionale e delle aziende sanitarie interessate – si apprende dalla nota stampa. Audizioni anche sul procedimento per la liquidazione e lo scioglimento unilaterale della società partecipata DIA srl, legata alla ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti – precisa la nota online.

