Consiglio Regionale, ultime. Reporto Consiglio Ministri su ultime leggi Abruzzo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, a seguito dell’esame di vari provvedimenti legislativi, ha deciso di impugnare la legge della Regione Abruzzo, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti” (n.1 del 11/02/22). L’impugnativa è motivata dal fatto che alcune disposizioni in materia di energia sarebbero in contrasto con la normativa statale ed europea – si legge sul sito web ufficiale. (red)

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it