Consiglio Regionale, ultime. Rete ospedaliera, M5S: domani audizione assessore

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– È stata calendarizzata per domani, martedì 28 marzo, alle ore 10 la Commissione sanità richiesta dal Movimento 5 Stelle per l’audizione dell’Assessore Verì sui nuovi Ospedali e sulla Rete Ospedaliera – viene evidenziato sul sito web. “Dopo gli annunci pubblici riteniamo che l’Assessore debba ragguagliare il Consiglio regionale”. – Afferma il capogruppo M5S Francesco Taglieri – “Fino a ora abbiamo assistito solo a una conferenza stampa basata su progetti e carteggi attinenti gli ospedali di Lanciano, Vasto e Avezzano, che non sono mai stati discussi nelle sedi opportune, ovvero, la Commissione sanità prima e il Consiglio regionale poi – Ci auguriamo che invece di autocelebrarsi a vicenda, spacciando come grande risultato un ritardo clamoroso, la Giunta di centrodestra, e in particolar modo l’Assessore Verì, vengano a riferire nelle sedi istituzionali cosa intendono metterci all’interno di questi ospedali – aggiunge la nota pubblicata. Visto che a oggi, a causa della pessima gestione sanitaria, gli ospedali di Vasto, Lanciano e Avezzano sono quasi ridotti a ospedali di base – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In questi giorni si fa tanta propaganda su progetti che vedranno la luce, a voler essere ottimisti, tra 10 anni, quando probabilmente l’Abruzzo per il Presidente Marsilio, e tanti dei suoi, sarà solo un lontano ricordo – recita il testo pubblicato online. Una cosa è certa di scatole vuote l’Abruzzo non ne ha bisogno oggi, e non ne avrà bisogno in futuro” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

E' quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell'Emiciclo.