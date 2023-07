Consiglio Regionale, ultime. Rete ospedaliera, Paolucci: il grande bluff

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Carte redatte per la propaganda, ma non c’è alcun atto ufficiale da parte del Ministero sull’approvazione della rete ospedaliera targata Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. In oltre quattro anni di governo, l’Abruzzo aspetta ancora il documento prioritario e più importante della programmazione della sanità: i pazienti fuggono, le liste d’attesa crescono, cup e pronto soccorso sono in grande sofferenza – viene evidenziato sul sito web. Non è stato approvato nulla che andasse a superare, pur agli sgoccioli della legislatura, la programmazione sanitaria precedente, risultata fondamentale per l’uscita dal Commissariamento e che, tuttavia, va ricordato, era persino precedente al Covid. Un grande bluff che porta alla firma del presidente Marsilio ed ha i metodi di un centrodestra capace solo di annunci e non di realizzare fatti concreti per la comunità regionale, interessato più a licenziare illegittimamente i Direttori Generali della Sanità per occupare poltrone, facendo pagare i risarcimenti a tutti i cittadini abruzzesi”, così il capogruppo PD in consiglio regionale Silvio Paolucci sulla documentazione relativa alla rete ospedaliera più volte richiesta – si apprende dal portale web ufficiale. “In tre mesi abbiamo prodotto ben due accessi agli atti chiedendo la documentazione ufficiale dell’approvazione della rete ospedaliera e non abbiamo mai ottenuto risposta – rimarca l’ex assessore regionale alla sanità – La prima richiesta risale al 29 maggio, rimasta inesitata, la seconda è del 14 giugno scorso, anche questa senza alcun tipo di segno di vita da parte degli uffici e dell’esecutivo – recita il testo pubblicato online. Viene da chiedersi: ma la rete ospedaliera esiste o è semplicemente uno spot della perenne campagna elettorale di Marsilio & Co? Non si tratta del piano che il centrodestra sciorina nelle innumerevoli occasioni di propaganda che organizza sul territorio, quella da noi richiesta è la documentazione ufficiale, atti che attestano la programmazione sanitaria che una Giunta regionale dovrebbe fare, ma che questa Giunta, lenta e superficiale, non è riuscita ancora a produrre – si apprende dalla nota stampa. Il tutto nonostante la mole imponente di fondi a disposizione: fra le risorse ereditate dal lavoro positivo del centrosinistra negli anni in cui ha traghettato la sanità regionale fuori dal Commissariamento e i fondi avuti durante il Covid. Non avendo a disposizione le carte, l’unica cosa concreta resta il ragionevole dubbio che ad oggi non esista traccia ufficiale della governance della sanità dell’era Marsilio – recita il testo pubblicato online. Dubbio non solo nostro, visto che durante l’ultima conferenza dei capigruppo alcuni della maggioranza ci hanno chiesto testualmente “se avrete rete ospedaliera e parere dei ministeri per favore trasferiteli anche a noi”. Cosa che siamo pronti a fare quando e, soprattutto, se avremo risposta”. (com/red)

