Consiglio Regionale, ultime. Riapertura del Teatro San Filippo, De Renzis: un momento di grande valore simbolico

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:17 aprile 2026 – 16:53- L’Aquila, 17 aprile – Il consigliere segretario Luca De Renzis, in rappresentanza dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ha partecipato alla riapertura ufficiale del Teatro San Filippo dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. “Quello di oggi rappresenta un momento di grande valore simbolico e culturale per la città dell’Aquila e per l’intera regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo anni di attesa, restituiamo alla comunità un luogo identitario, spazio di incontro, crescita e creatività. Celebriamo, con la riapertura del San Filippo, un nuovo inizio per il Capoluogo regionale, nel segno della partecipazione, della memoria e del futuro” ha dichiarato De Renzis.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it