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Politica

Consiglio Regionale, ultime. Riapertura Santa Maria in Piano, la soddisfazione del vicepresidente Blasioli

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:27 aprile 2026 – 08:58-  Si è svolta nel pomeriggio del 24 aprile, la cerimonia di riapertura al pubblico della Chiesa di Santa Maria in Piano a Loreto Aprutino, riconosciuta Monumento Nazionale per lo straordinario ciclo di affreschi che ospita – si apprende dal portale web ufficiale. Dichiarata inagibile a seguito del sisma del 2017 e rimasta chiusa a lungo per i danni subiti, la chiesa è stata beneficiaria  di un finanziamento del Ministero della Cultura pari a 1.073.200,00 euro – recita il testo pubblicato online. I lavori di restauro, condotti dai tecnici incaricati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, hanno avuto un iter lungo e complesso, ma oggi siamo finalmente giunti al traguardo desiderato: restituire alla comunità un bene di straordinario valore storico, artistico e identitario – riporta testualmente l’articolo online. “Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla Soprintendenza, che ha portato avanti questo intervento nonostante la storica carenza di personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un altro ringraziamento va alle amministrazioni comunali che, nell’arco di quasi dieci anni, hanno sostenuto l’avvio delle procedure affinché la chiesa potesse essere riaperta nel più breve tempo possibile – si apprende dalla nota stampa. Dalla sua chiusura nel 2017 mi sono sempre adoperato a tal fine, inviando dapprima una lettera all’allora Ministro della cultura Dario Franceschini, per portare alla sua attenzione un patrimonio che meritava di essere salvaguardato, e poi presentando una risoluzione in Consiglio regionale per sollecitare l’inizio dei lavori che la Soprintendenza ha immediatamente avviato”, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli che aggiunge: “La riapertura di Santa Maria in Piano rappresenta un tassello fondamentale per Loreto Aprutino, per l’Abruzzo e per tutti coloro che riconoscono nella tutela della bellezza e della memoria condivisa un impegno civico imprescindibile”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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