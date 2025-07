Consiglio Regionale, ultime. Riforma Arap, Campitelli: “Il nuovo testo potenzia il tessuto produttivo regionale”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Questo pomeriggio, nel corso dei lavori di commissione, abbiamo concluso un lungo iter di analisi su un progetto di legge nevralgico per le aree industriali della nostra regione – si apprende dalla nota stampa. La riforma, che sarà esaminata nel prossimo Consiglio regionale, si fonda su un principio: agevolare le imprese produttive e, conseguentemente, il tessuto occupazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo obiettivo potrà realizzarsi solo attraverso un ente unico di gestione, senza necessariamente mettere in liquidazione l’ARAP che, al contrario, va potenziata puntando su nuovi investimenti – aggiunge la nota pubblicata. Un esempio è il settore energetico, con ARAP Energia, che a breve metterà a reddito circa 100 megawatt grazie alla produzione di energia rinnovabile, generando un investimento stimabile in circa 20 milioni di euro di nuove entrate – Il testo raccoglie spunti di riflessione provenienti da tutti i consiglieri regionali e dagli auditi, e potrà eventualmente essere integrato durante i lavori d’aula – si legge sul sito web ufficiale. Rispondendo anche alle critiche sollevate in questi mesi, vorrei sottolineare come le modifiche apportate in commissione – da alcuni definite ‘speculari’ – alla riforma di iniziativa dell’assessore Magnacca non rappresentino una diretta sfiducia, ma testimonino piuttosto il forte coinvolgimento e l’onestà intellettuale dei legislatori, inclusi i rappresentanti della Giunta”. Così il presidente della Commissione regionale sulle Attività Produttive, Nicola Campitelli, a margine della votazione che ha licenziato la norma in commissione, con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione di Partito Democratico e Azione – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

