Consiglio Regionale, ultime. Riforma ciclo idrico, Gatti: “Nessuna lezione da chi ha osteggiato le governance del Ruzzo”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:20 maggio 2026 – 16:41– “Sulla riforma del ciclo idrico stiamo lavorando da mesi in Consiglio Regionale, nella consapevolezza che si tratta di scelte davvero importanti per servizi che riguardano l’intera comunità abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come ho avuto modo di ribadire ieri durante le Commissioni congiunte, la questione va sottratta alla strumentalizzazione politica – Agitare il fantasma dei privati, vuol dire scherzare con la realtà: i privati arriverebbero se si continuasse a cincischiare e a non provvedere ad approvare la legge regionale in discussione” riporta in una nota il presidente della quinta Commissione, Paolo Gatti – “Tuttavia – aggiunge – fa un po’ sorridere che ad agitare questo fantasma sia il massimo esperto della materia, ovvero il sindaco della città di Teramo: colui che ha privatizzato larga parte del servizio asili nido, storia e fiore all’occhiello, in passato, della città. Fuori dalle polemiche: se ci fosse un unico gestore in Abruzzo, non si capisce come questo postulerebbe la penalizzazione di un territorio piuttosto che di un altro, ed anche qui, quindi, l’argomento è evidentemente specioso – riporta testualmente l’articolo online. Prova ne sia che a sostenere con forza l’ipotesi del gestore unico è, tra gli altri, il consigliere D’Amico, che il Sindaco di Teramo ha fortemente sostenuto come candidato presidente della Regione; non credo – anche se non condivido la sua posizione – che Luciano D’Amico possa essere accusato di voler paralizzare Teramo”. “Per parte mia – spiega Gatti – ho votato emendamenti ed altri ne ho presentati – e ho intenzione di riproporli in aula – perché sono decisamente convinto che avere due gestori sia meglio che averne uno solo – aggiunge testualmente l’articolo online. Non solo: con un’ipotesi di consorzio Teramo-L’Aquila ci sarebbe tutto il tempo di poterla costruire con cura ed attenzione, posto che l’affidamento della Gran Sasso Acqua spa scade nel 2031. È chiaro – ed al momento è quanto previsto dal testo – che l’analisi tecnica preventiva debba essere fatta dall’Ente regionale per il servizio idrico (Ersi). Chi altro dovrebbe farla? Topolino o Minnie? Dunque il 26 maggio prossimo, in aula proseguiremo il nostro lavoro nel rispetto dei bisogni degli abruzzesi ma anche del percorso virtuoso della Ruzzo Reti, dei Sindaci, e dell’intera comunità teramana”. “Ho sostenuto con convinzione da oltre 10 anni le governance del Ruzzo, che hanno salvato l’azienda dal baratro prima, che l’hanno resa normale poi, e che infine l’hanno condotta ad essere forse la migliore azienda acquedottistica d’Abruzzo – Non accetto dunque alcuna lezione da chi queste governance le ha combattute e osteggiate in ogni modo, salvo scoprire, con un ritardo di molti anni, e senza un sincero e trasparente mea culpa, che queste hanno rappresentato la svolta decisiva per un servizio che prima versava in una grave crisi economica, finanziaria e gestionale” prosegue il presidente – si apprende dalla nota stampa. “Le capriole vanno bene anche in politica, almeno quando atterrano sul terreno di ciò che è giusto e utile per la collettività, ma vanno spiegate, correggendo con umiltà gli errori del passato e sedendosi non dalla parte di chi vuole insegnare, ma da quella di chi ha imparato” conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it