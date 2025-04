Consiglio Regionale, ultime. Riforma fiscale. Domani si chiude l’iter in Commissione. D’Incecco: “Oggi dibattito civile”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – Sarà espresso domani in Commissione Bilancio, il parere finale sul progetto di legge di iniziativa di Giunta regionale, “Disposizioni in materia tributaria”. “Apriamo la discussione generale e domani entreremo nel merito prima del voto dell’Aula, con la seduta di Consiglio che inizierà alle 14”, ha detto il presidente della Prima Commissione, Vincenzo D’Incecco, al termine dei lavori di oggi – aggiunge la nota pubblicata. “Abbiamo avuto quasi 50 interventi in audizione, svolti in quattro giorni di sedute e abbiamo fatto un ottimo lavoro – – commenta – Sono state sviscerate tutte le questioni, ascoltati gli assessori alla sanità, Nicoletta Verì, e al bilancio, Mario Quaglieri, con i tecnici dei Dipartimenti, chiudendo oggi con un dibattito civile tra i partiti e lavorando con serietà”.E’ scaduto ieri il termine per presentare gli emendamenti, oggi se ne contano 17, alcuni dei quali sono già stati illustrati nel corso della seduta, “per quanto riguarda i sub emendamenti – ha ricordato D’Incecco – avremo modo di esaminarli per arrivare nella tarda mattinata ad esprimere il parere finale”. Il confronto odierno ha posto al centro della discussione una riforma strutturale del sistema sanitario per garantire qualità nei servizi e sostenibilità della spesa – viene evidenziato sul sito web. “Domani sarà il clou della discussione – conclude il Presidente – siamo convinti che la proposta di legge uscirà con possibilità di miglioramento grazie al contributo di tutti – Sarà un dibattito acceso, ognuno tornerà nei rispettivi panni di maggioranza e opposizione apportando sfumature e dettagli rispetto a quanto uscirà dalla Prima Commissione”.I lavori riprenderanno domani, giovedì 3 aprile, dopo la Commissione di Vigilanza, convocata per le ore 10. Sarà espresso il parere finale sul testo, dopo l’esame di emendamenti e sub emendamenti, quindi il voto dell’Aula sulla proposta che diventerà legge – recita la nota online sul portale web ufficiale.

