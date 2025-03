Consiglio Regionale, ultime. Riforma fiscale: maratona della Commissione Bilancio. Progetto legge in Aula entro il 3 aprile

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– La “Prima Commissione Bilancio, Affari, Generali e Istituzionali”, dopo il primo appuntamento di ieri, continuerà nella prossima settimana, a partire da lunedì, l’ esame sul progetto legge di riforma fiscale presentato dalla Giunta regionale – Il presidente, Vincenzo D’Incecco, ha reso noto questo pomeriggio il calendario ufficiale dei lavori che condurranno alla seduta del Consiglio regionale, fissata per il 3 aprile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lunedì 31 marzo, dalle 10:30 alle 13.30, sono previste le audizioni dell’assessore alla sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, insieme al Direttore del Dipartimento Sanità. Nella stessa mattina saranno ascoltati tutti i Direttori generali delle quattro Asl abruzzesi – precisa il comunicato. Nella sessione del pomeriggio, a partire dalle 14.30, si aggiungeranno al tavolo i presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di tutte le province, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche, l’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, e i referenti dei sindacati: Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani Abruzzo, F.I.M.M.G. Abruzzo, ANAAO ASSOMED ABRUZZO, Intersindacale sanitaria abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Martedì 1 aprile, dalle 10 alle 13, la Commissione ascolterà i quattro presidenti di Provincia, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, i presidenti delle sezioni abruzzesi di Confidustria, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, CNA, CIA Agricoltori Italiani, Coldiretti, Confagricoltura, Conapi, Confapi, AGCI, CLAAI, Casartigiani, Legacoop, Confcooperative, Copagri – precisa la nota online. Alle 14.30 continueranno le audizioni con: Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri, Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri Abruzzo Molise, le sezioni d’Abruzzo di Acu, Adiconsum, Adoc, Arco, As. Con., Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Contribuenti, Federconsumatori, Guardiacivica Associazione, Movimento Difesa del Cittadino – riporta testualmente l’articolo online. Alle ore 18 dello stesso giorno è fissato il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti.Mercoledì 2 aprile, alle 11, è fissato il termine per la presentazione dei sub emendamenti – aggiunge la nota pubblicata. Dalle ore 14.30, la Prima Commissione dovrà concludere l’esame del provvedimento ed esprimere il parere sul progetto legge – Giovedì 2 aprile, dalle ore 11.00 e comunque a seguire la Commissione Vigilanza, in caso di necessità, la Prima Commissione potrà proseguire i lavori giungendo al voto sul documento prima della seduta consiliare fissata per le ore 14.00.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it