Consiglio Regionale, ultime. Riforma fiscale: Prima Commissione completa audizioni. D’Incecco: “Ascolto eccezionale”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – Sono proseguite anche nella giornata odierna le audizioni in Commissione Bilancio, sotto la guida del presidente Vincenzo D’Incecco, in merito al progetto di legge, di iniziativa di Giunta regionale, “Disposizioni in materia tributaria”. I Commissari hanno potuto ascoltare le osservazioni dei rappresentanti di enti locali e associazioni – Sono stati auditi: Arturo Scopino per la Provincia di Chieti, Matteo Perazzetti per Anci Abruzzo, Angelo Caruso, presidente della provincia dell’Aquila con delega della provincia di Pescara, e il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo – riporta testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio sono intervenuti: Confcooperative, il Sindacato Italiano Autonomo dei Finanzieri, Adiconsum Abruzzo, Adoc Abruzzo, Federconsumatori Abruzzo – “Con oggi si chiudono formalmente le audizioni”, dichiara il presidente D’Incecco – aggiunge testualmente l’articolo online. “Abbiamo raccolto il parere di numerosi rappresentanti del comparto sanitario, degli enti locali, delle associazioni e dei sindacati di settore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un lavoro di ascolto eccezionale, seguito costantemente anche dagli assessori regionali, che ci permette, come Commissione, di giungere ad una approvazione della riforma fiscale con lucidità, nella sicurezza di aver assicurato un libero e dovuto confronto democratico”, chiosa D’Incecco – I lavori riprenderanno domani, mercoledì 2 aprile, alle ore 14.30, con l’esame finale del testo e degli eventuali emendamenti – precisa la nota online. Il parere finale sul progetto di legge potrebbe arrivare già domani o, in caso si dilatassero i tempi del confronto, anche nella mattinata di giovedì 3 aprile e comunque prima dell’inizio della seduta del Consiglio regionale, prevista per lo stesso giorno con inizio alle ore 14.

