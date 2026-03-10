Consiglio Regionale, ultime. Riforma idrica, Scoccia: svolta storica per l’Abruzzo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:10 marzo 2026 – 18:26(ACRA) – “Oggi poniamo le basi per una vera rivoluzione nella gestione del bene comune più prezioso: l’acqua – Con questo progetto di legge, l’Abruzzo supera la frammentazione del passato per dare vita a un sistema moderno, solido e capace di rispondere alle sfide del futuro”. Con queste parole la vicepresidente del consiglio regionale, Marianna Scoccia, commenta l’esito della seduta straordinaria e congiunta delle Commissioni Bilancio e Territorio, dedicata all’esame delle modifiche alla legge regionale n. 9/2011 sul Servizio Idrico Integrato – “Questa riforma non è solo un atto tecnico, ma una scelta politica coraggiosa,” sottolinea Marianna Scoccia – si apprende dal portale web ufficiale. “Ridurre i gestori da sei a due significa abbattere la burocrazia, ottimizzare i costi e, soprattutto, garantire investimenti strutturali che finora sono stati ostacolati da una gestione troppo parcellizzata – La nostra priorità è il cittadino: vogliamo tariffe eque e un servizio di alta qualità in ogni angolo della regione, dalle aree metropolitane ai piccoli comuni montani – È un impegno che avevamo preso e che stiamo portando avanti con determinazione, mantenendo la gestione rigorosamente in-house per garantire il controllo pubblico e la trasparenza”. (com/red)

