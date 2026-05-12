Consiglio Regionale, ultime. Riforma legge elettorale, Menna-Cavallari: cittadini e liste civiche a rischio esclusione

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:12 maggio 2026 – 08:37– “Oggi ci troviamo davanti a una scelta che riguarda non solo una legge elettorale, ma il senso stesso della democrazia e della rappresentanza – Il tema del collegio unico viene presentato come una soluzione moderna ed efficiente, ma in realtà rischia di trasformarsi nell’ennesimo strumento che allontana i cittadini dalle istituzioni – Perché? Perché il collegio unico penalizza innanzitutto le aree interne, i piccoli comuni e i territori lontani dai grandi centri – precisa la nota online. In un sistema del genere, la voce delle periferie rischia di scomparire completamente – recita la nota online sul portale web ufficiale. A contare saranno soprattutto le città più popolose, dove si concentrano voti, visibilità e potere politico – recita il testo pubblicato online. Chi vive nei piccoli centri finirà così per essere ancora più marginalizzato” rilevano in una nota Vincenzo Menna e Giovanni Cavallari del gruppo Abruzzo Insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “C’è poi un altro enorme problema – aggiungono – ed è il costo delle campagne elettorali – precisa il comunicato. In un collegio unico servono risorse economiche importanti per farsi conoscere sull’intero territorio regionale – Questo significa una cosa molto semplice: potranno competere davvero solo i candidati sostenuti dai grandi partiti o da chi dispone di ingenti mezzi economici – aggiunge la nota pubblicata. I cittadini comuni, le liste civiche e le realtà indipendenti rischiano di essere escluse ancora prima di partire – si apprende dalla nota stampa. E allora dobbiamo chiederci: questa legge serve ai cittadini o serve ai partiti? Il rischio è evidente: il collegio unico tende a rafforzare i partiti tradizionali e a consolidare lo status quo – riporta testualmente l’articolo online. Verranno eletti soprattutto i candidati indicati dalle segreterie di partito, scelti dall’alto e non dai territori – In pratica, a decidere continueranno a essere sempre gli stessi: pochi dirigenti che controlleranno le candidature e, di conseguenza, il potere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutto questo avviene in un momento storico molto delicato, in cui i cittadini stanno già mandando un messaggio chiarissimo alla politica – si apprende dal portale web ufficiale. L’astensionismo ha superato il 50% e i non votanti sono diventati, di fatto, il primo partito del Paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un dato che dovrebbe far riflettere tutti – Le persone non si sentono più rappresentate – E non si tratta di essere contro i partiti, che restano strumenti fondamentali della democrazia – si apprende dal portale web ufficiale. È però evidente che, da tempo, molti di essi hanno perso credibilità e capacità di attrazione, chiudendosi troppo spesso in sé stessi e allontanandosi dalle esigenze reali dei cittadini e dei territori – precisa la nota online. Le istituzioni vengono percepite come lontane, chiuse, autoreferenziali – precisa il comunicato. E invece di favorire la partecipazione e riavvicinare i cittadini alla politica, si vuole approvare una legge che rischia di produrre l’effetto opposto: concentrare ancora di più il potere nelle mani dei partiti – precisa la nota online. Oggi più che mai, ai partiti conviene rafforzarsi chiudendosi nelle proprie strutture organizzate – Perché se votano sempre meno cittadini, cambia poco: basta mantenere il controllo del consenso organizzato per continuare a governare – Ed è proprio per questo che una legge come il collegio unico finisce inevitabilmente per privilegiare soprattutto loro – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma la democrazia non può diventare il monopolio di pochi”. “La politica deve tornare a rappresentare i territori, le comunità e le persone reali – Deve dare spazio ai giovani, ai civici, ai piccoli comuni e alle esperienze indipendenti – precisa il comunicato. Perché senza pluralismo, senza partecipazione e senza una rappresentanza diffusa, la democrazia si indebolisce – si apprende dalla nota stampa. E allora il punto non è soltanto essere contrari al collegio unico – Il punto è essere a favore di una politica più vicina ai cittadini, più aperta, più equilibrata e più giusta – si legge sul sito web ufficiale. Una politica in cui nessuno venga escluso solo perché vive lontano dai grandi centri o perché non appartiene ai grandi partiti” concludono – recita il testo pubblicato online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it