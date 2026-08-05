Consiglio Regionale, ultime. Riforma servizio idrico: ok dalle Commissioni allo studio Ersi. Proposto modello a due sub-ambiti

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:05 agosto 2026 – 17:52– L’Aquila, 5 agosto – Le Commissioni “Bilancio, Affari generali e istituzionali” e “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, durante la seduta congiunta di questo pomeriggio, hanno espresso parere favorevole, all’unanimità dei presenti, sullo studio di fattibilità elaborato da Ersi (Ente Regionale Servizio Idrico) sulla suddivisione dell’ambito territoriale unico regionale (ATUR) in sub ambiti territoriali – precisa la nota online. I gruppi di opposizione del “Partito Democratico”, “Movimento 5 Stelle” e “Abruzzo Insieme”, hanno lasciato l’Aula senza partecipare al voto – recita il testo pubblicato online. Parere favorevole, invece, di tutti i gruppi di centrodestra e dei consiglieri Enio Pavone (Azione) e Alessio Monaco (Alleanza Verdi Sinistra). Toccherà ora alla Giunta regionale, visto il parere dei Commissari e acquisito lo studio di Ersi, assumere la decisione finale sul futuro della gestione dell’acqua in regione – si apprende dalla nota stampa. Il voto formale dell’atto da parte delle Commissioni è un obbligo dettato dalla legge regionale n.12/2026, che delinea i tempi di attuazione della riforma del sistema idrico in Abruzzo – La seduta è stata coordinata dai presidenti, Vincenzo D’Incecco ed Emiliano Di Matteo – riporta testualmente l’articolo online. Unico soggetto in audizione, il presidente Ersi, Luigi Di Loreto – In Aula, anche il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri.Il documento finale redatto dell’Ente regionale, composto da 106 pagine più 9 allegati tecnici, propone di adottare una suddivisione in due sub-ambiti territoriali, con la costituzione di due consorzi tra i gestori esistenti – precisa la nota online. Ciascun sub-ambito andrebbe ad accorpare tre gestori attuali, secondo questa configurazione: Sub-Ambito 1 “Gran Sasso”, che comprenderebbe GSA Spa, Cam Spa e Ruzzo Reti Spa, con inclusione dei Comuni della Valle Subequana, per un totale di 118 Comuni e 470.204 residenti serviti; Sub-Ambito 2 “Majella-Morrone”, che includerebbe Aca Spa, Saca Spa, Sasi Spa, per un totale di 181 Comuni e 832.195 residenti serviti.Sulle motivazioni che hanno indotto Ersi a preferire, in questa fase, la soluzione a due gestori, la relazione esplicita: “Alla luce delle valutazioni tecniche, economiche e giuridiche contenute nel presente studio, tenuto conto della normativa regionale che promuove prioritariamente l’affidamento in house anche mediante forme di collaborazione consortile tra gli attuali gestori, considerati i tempi ristretti per l’affidamento e la complessità di realizzare un gestore unico sull’intero territorio regionale integrando i sei gestori esistenti”.Nella parte finale dei lavori, la Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, ha votato all’unanimità una risoluzione della consigliera regionale, Marilena Rossi (FdI), per il riconoscimento dello stato di calamità naturale a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la provincia di Teramo nelle giornate del 21 e 22 luglio – riporta testualmente l’articolo online. Il documento, sottoscritto da tutti i Commissari, chiede, inoltre, all’Agenzia Regionale di Protezione Civile di fare una ricognizione puntuale dei danni e alla Regione di valutare ulteriori interventi urgenti a favore di imprese, aziende agricole ed enti locali – precisa il comunicato.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it