Consiglio Regionale, ultime. Riforma servizio idrico, Paolucci-Blasioli: “Riporteremo il tema in discussione in Consiglio”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:20 maggio 2026 – 16:27– “Le osservazioni avanzate da ALI Abruzzo meritano attenzione e approfondimento, perché pongono questioni centrali sul futuro della gestione del servizio idrico integrato in Abruzzo, a partire dal ruolo dei Comuni e dalla natura pubblica del servizio”, così i consiglieri regionali del Partito Democratico Silvio Paolucci e Antonio Blasioli intervengono “dopo la posizione espressa dal presidente di ALI Abruzzo Angelo Radica durante la seduta congiunta della Prima e della Seconda Commissione consiliare dedicata alla riforma del servizio idrico” si legge in una nota – si legge sul sito web ufficiale. “Condividiamo la necessità di garantire un maggiore coinvolgimento dei sindaci e delle amministrazioni comunali – dichiarano Paolucci e Blasioli – perché sono i territori a vivere quotidianamente criticità, esigenze infrastrutturali e rapporti con cittadini e utenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questo riteniamo indispensabile che il Consiglio regionale torni ad affrontare il tema in maniera approfondita e trasparente – I prossimi passaggi della riforma – aggiungono – non possono essere ridotti a una semplice discussione sul numero dei sub ambiti – La priorità deve restare la tutela del carattere pubblico del servizio, attraverso modelli che consentano una gestione in house efficace, sostenibile e realmente orientata agli interessi delle comunità abruzzesi – precisa la nota online. Riporteremo dunque la questione all’ordine del giorno del Consiglio regionale – concludono – affinché si apra un confronto vero, che tenga conto delle richieste avanzate dai Comuni e dalle realtà associative del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Su un tema strategico come l’acqua servono condivisione, responsabilità istituzionale e scelte capaci di garantire qualità del servizio e controllo pubblico”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it