Consiglio Regionale, ultime. Riforma sistema idrico: chiuse le audizioni, ora gli emendamenti. Esame finale da metà maggio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:28 aprile 2026 – 18:07- L’Aquila, 28 aprile – La riforma del sistema idrico in Abruzzo è stata oggi al centro della seduta congiunta della Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” con la Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”. L’incontro di oggi chiude definitivamente la fase delle audizioni, lasciando spazio alla presentazione degli emendamenti, che dovranno pervenire entro il 7 maggio – recita il testo pubblicato online. Il confronto è stato moderato dai presidenti delle Commissioni, Emiliano Di Matteo e Vincenzo D’Incecco – riporta testualmente l’articolo online. Al termine della seduta è intervenuto il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, primo firmatario della proposta di legge di riforma, insieme alla vice presidente Marianna Scoccia – viene evidenziato sul sito web. “Un anno fa abbiamo depositato questa proposta – Si tratta di una riforma strategica, rimandata dal 2011 e che da qui a trenta giorni il Consiglio può approvare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un anno di approfondimento è un termine abbastanza ampio, abbiamo ascoltato ogni legittima istanza, la possiamo approvare all’unanimità con il sostegno delle associazioni” ha dichiarato Sospiri – aggiunge la nota pubblicata. Nel corso dei lavori è intervenuto Nicola Salerni, delegato Anci Abruzzo; Monica Di Cola, presidente Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori, ADOC Abruzzo; Francesco Trivelli, presidente Federconsumatori Abruzzo e Giuseppe Racaniello, per l’associazione Forum H2O Abruzzo, mentre Adiconsum Abruzzo, così come Arap Abruzzo, hanno depositato una nota scritta, agli atti delle commissioni, con i rispettivi contributi – precisa il comunicato.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it