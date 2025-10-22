- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Ottobre 22, 2025
Politica

Consiglio Regionale, ultime. Rigenerazione urbana, Campitelli: 109 progetti per restituire dignità ai territori abruzzesi

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ieri è stata una giornata storica per la Regione Abruzzo e sono onorato di aver contribuito a scriverla come amministratore regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo presentato i 109 progetti finanziati che coinvolgono 362mila abitanti – precisa il comunicato. Un intervento che complessivamente genera oltre 105 milioni di euro di lavori attraverso un bando pubblico con criteri chiari, generali e consultabili da tutti – aggiunge la nota pubblicata. Questa iniziativa è utilissima per sostenere i nostri comuni e trasformare luoghi abbandonati, diventati spesso simbolo di degrado, in un’opportunità di rinascita – si apprende dal portale web ufficiale. Mi complimento con i sindaci, le amministrazioni e i tecnici per aver creduto e sostenuto un bando da me promosso, che oggi si traduce in azioni concrete per il territorio – recita il testo pubblicato online. La rigenerazione urbana non è solo riqualificazione fisica ma è anche recupero sociale, ambientale e identitario – recita il testo pubblicato online. È il segno di una politica che guarda avanti, che investe nei luoghi e nelle persone”. Così, Nicola Campitelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’Urbanistica – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

