Consiglio Regionale, ultime. Rigenerazione urbana, Paolucci: Su 58 milioni servono trasparenza e criteri chiari

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Quando in gioco c’è una cifra imponente come 58 milioni di euro destinati alla rigenerazione urbana dei Comuni abruzzesi, la trasparenza, l’oculatezza e la chiarezza delle scelte non sono un optional, ma un dovere assoluto dell’amministrazione regionale, quando ci sono in ballo risorse per 58 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Per questo è necessario avere spiegazioni sulla gestione e sull’assegnazione dei punteggi relativi al bando regionale per la rigenerazione urbana”, così il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, che ha depositato un’interpellanza urgente sul caso – recita il testo pubblicato online. “Il bando, rivolto ai Comuni con meno di 30mila abitanti e finanziato con le risorse FSC 2021-2027, ha previsto per la Commissione la possibilità di attribuire fino a 25 punti discrezionali sulla base della “rispondenza della proposta agli obiettivi e alle finalità” del programma, senza tuttavia indicare parametri oggettivi o criteri di valutazione trasparenti – denuncia Silvio Paolucci –. Si tratta di un metodo che lascia spazio a un’ampia discrezionalità e che, proprio per l’importanza economica delle risorse in campo, deve essere accompagnato da motivazioni puntuali, analitiche e coerenti con gli obiettivi del bando – aggiunge testualmente l’articolo online. Nasce da questo la richiesta di rendere pubbliche e accessibili le motivazioni dettagliate alla base dell’attribuzione dei punteggi, spiegando quali criteri abbiano determinato le valutazioni e come si sia arrivati alle graduatorie finali – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre, chiede che per le future procedure siano fissati fin da subito criteri oggettivi e verificabili, in linea con i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa – Gestire fondi di questa portata significa esercitare un’enorme responsabilità nei confronti dei Comuni e dei cittadini – precisa la nota online. La rigenerazione urbana è un’occasione decisiva per il rilancio delle aree interne e per contrastare lo spopolamento: trasformarla in un’operazione opaca o discrezionale sarebbe un grave errore politico e amministrativo, che rischierebbe di minare la fiducia delle comunità e compromettere l’efficacia stessa degli interventi”. (com/red)

