Consiglio Regionale, ultime. Rinnovabili, Campitelli: il Pd offende professionisti, Anci e Dipartimenti regionali

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Il Partito Democratico con il suo voto contrario sull’urgenza al progetto di legge sulle aree idonee, e con le successive dichiarazioni a mezzo stampa in base alle quali avremmo perso tempo prezioso, non solo agisce in malafede e afferma il falso ma offende l’importante lavoro di un tavolo tecnico, composto da diversi dipartimenti della Regione Abruzzo, da professionisti, ARAP, UPA e ANCI, che rappresenta e raccorda le istanze di 305 comuni – aggiunge la nota pubblicata. In 180 giorni siamo stati la prima regione in Italia a statuto ordinario che ha elaborato una base normativa per aumentare la produzione energetica di due gigawatt facendo sintesi, con non poche difficoltà, rispetto alle indicazioni europee, nazionali e alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto di legge è nato con la collaborazione di tecnici, Province e Comuni ed è calendarizzato nei lavori di commissione su tre sessioni (12, 17 e 23 dicembre) per adottare ulteriori modifiche, se necessarie, ed approvare il testo nei tempi dettati dal Governo – riporta testualmente l’articolo online. Credo che tutto sia perfettibile ma colpire chi lavora per una faziosa posizione politica non è edificante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il PD, anche in questa circostanza, rimarca la sua distanza dai lavoratori!”. Così,il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’Energia, Nicola Campitelli – (com/red)

