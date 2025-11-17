Consiglio Regionale, ultime. Risanamento Fosso Marino-Vasto: lettera aperta del consigliere Francesco Prospero al sindaco

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:17 novembre 2025 – 08:57Pubblichiamo, in versione integrale, la lettera aperta del consigliere regionale, presidente dell’Osservatorio sulla Legalità, Francesco Prospero, al sindaco Francesco Menna, con alcune riflessioni sul progetto di risanamento di Fosso Marino a Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. – “Ho letto le tue dichiarazioni sul progetto di risanamento di Fosso Marino e sento il dovere di riportare la discussione a un piano di verità e responsabilità. Come è noto, le criticità del canale sono emerse chiaramente dal 2010, e da allora le diverse amministrazioni che hai guidato o di cui hai fatto parte non sono mai riuscite ad affrontarle in maniera seria e definitiva – si apprende dal portale web ufficiale. Per quindici anni la città ha assistito a promesse, rinvii, interventi tampone e soluzioni estemporanee, mentre la situazione continuava a peggiorare per il crescente carico urbanistico e per probabili allacci abusivi, mai realmente contrastati – precisa la nota online. Quando hai avuto la possibilità di intervenire, la scelta è stata un’altra: avete deciso di spendere circa 100 mila euro di contributo regionale per intubare inutilmente il fosso, in occasione di un concerto, un’operazione di immagine pensata più per rimediare alla brutta figura del 2019 che per risanare davvero l’area – Una domanda, allora, è inevitabile: che beneficio ecologico si ottiene intubando un fosso che, intubato o no, riversa nello stesso punto la stessa acqua? Una spesa ingente, nessun impatto positivo sull’ambiente, nessuna soluzione strutturale per la città. A questo si aggiunge un dato che i cittadini conoscono sempre meglio: in quindici anni non hai mai contattato un solo rappresentante regionale del Vastese, né per confrontarti su Fosso Marino, né per chiedere supporto o informazioni utili – precisa il comunicato. Hai preferito sempre lo stesso copione comunicativo, ripetuto a ogni occasione: attaccare la Regione sostenendo che ‘non vi dà i soldi’. Un refrain comodo, certo, ma che in quindici anni non ha risolto nulla e continua a non risolvere nulla – si legge sul sito web ufficiale. Caro Sindaco, governare non significa trovare un colpevole da esibire sulla stampa; significa risolvere problemi – precisa il comunicato. E invece sembra che tu sia più impegnato a coltivare il culto della tua persona che a dare risposte concrete alla città. Lo vediamo con Fosso Marino, lo vediamo con il Terminal bus, chiuso e abbandonato da oltre quindici mesi: un monumento all’incapacità amministrativa – viene evidenziato sul sito web. Il mio invito, invece, è chiaro, serio e sincero: apri finalmente un tavolo di confronto vero su Fosso Marino – recita il testo pubblicato online. Coinvolgi forze politiche, tecnici, operatori economici e associazioni – precisa il comunicato. Lavoriamo insieme, perché questa città ha bisogno di collaborazione e concretezza, non di contrapposizioni sterili – precisa la nota online. Noi ci siamo, e lo abbiamo dimostrato – Ma, permettimi la franchezza, temo che anche questa volta quel tavolo non verrà mai convocato, come già accaduto per il Terminal, perché preferisci la polemica al dialogo – Infine, una parola alla componente socialista della tua maggioranza – si apprende dal portale web ufficiale. Ho semplicemente detto che l’ipotesi di project financing va valutata con attenzione e – per noi è ovvio – nel rispetto delle procedure, non bocciata a priori – Se qualcuno si sente messo da parte, non guardi a me: guardi a te, che non coinvolgi i tuoi stessi alleati nelle scelte cruciali della città. La politica, quando è sana, include; non esclude – si apprende dalla nota stampa. Confidando che, almeno questa volta, prevalga il senso di responsabilità”. (com/red)

