Consiglio Regionale, ultime. Riserve, Pavone (Azione): “A Osaka si promuove l’Abruzzo verde, a L’Aquila spariscono i fondi”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “La drastica riduzione dei fondi alle riserve naturali regionali, da 1.440.000 a 979.000 euro, è una decisione miope e incoerente con la visione di un Abruzzo che punta a un turismo naturalistico ed esperienziale, come da sempre sostenuto dall’assessore Emanuele Imprudente – si apprende dalla nota stampa. Non si possono sbandierare slogan e poi impoverire chi tutela il nostro capitale naturale ogni giorno”. Lo dichiara Enio Pavone, capogruppo di Azione in Consiglio regionale, commentando quanto emerso nella Commissione di Vigilanza e denunciato da operatori, ambientalisti e sindaci – precisa la nota online. “Il taglio del 32% delle risorse mette a rischio la sopravvivenza di 25 riserve regionali, con effetti immediati su occupazione, manutenzione, attività educative, servizi e accoglienza turistica”, aggiunge Pavone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Solo tre settimane fa, a Osaka, durante l’Expo, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo, Daniele D’Amario, promuoveva con orgoglio le bellezze naturalistiche della nostra Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi, invece, a L’Aquila, ci troviamo a discutere di un taglio da mezzo milione di euro deciso dalla stessa Giunta – viene evidenziato sul sito web. Una scelta che mette a rischio la tenuta delle riserve e ne compromette ogni prospettiva di sviluppo”. Pavone conclude con un appello alla Giunta: “Serve subito un’inversione di rotta – Si ripristinino le risorse necessarie alla gestione ordinaria e si avvii un piano pluriennale di rilancio delle riserve, con trasparenza, ascolto dei territori e una strategia coerente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Azione è pronta a sostenere ogni proposta utile a garantire continuità e futuro a questi gioielli del nostro patrimonio ambientale”. (com/red)

