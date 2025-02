Consiglio Regionale, ultime. Risoluzione Prospero (FdI) sulla Presentosa: “Passo decisivo per il futuro dell’artigianato”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “È con grande entusiasmo e orgoglio che annuncio la discussione della risoluzione che, da primo proponente, ho presentato nella III Commissione del Consiglio regionale dell’Abruzzo, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la Presentosa, il nostro gioiello più iconico, simbolo indiscusso della tradizione orafa abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Un gioiello che non è solo un prezioso manufatto, ma un emblema della nostra storia, della nostra cultura e della nostra identità”. Così, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Prospero, che sottolinea: “La Presentosa, con la sua forma unica, rappresenta un pezzo di Abruzzo che non ha eguali, testimoniando la maestria degli artigiani locali che, di generazione in generazione, tramandano l’arte e il saper fare che rendono questa regione unica – si apprende dal portale web ufficiale. Questo gioiello, che in passato veniva regalato come segno d’amore, oggi diventa un simbolo di appartenenza e orgoglio, capace di raccontare al mondo la bellezza e la profondità delle nostre radici – La risoluzione, sottoscritta anche dai gruppi di Fratelli d’Italia e della Lista Marsilio Presidente, si prefigge l’obiettivo ambizioso di rafforzare la nostra tradizione orafa e di trasformarla in un potente strumento di promozione per il nostro territorio – recita il testo pubblicato online. La Presentosa, infatti, non è solo un simbolo da custodire, ma anche un’opportunità straordinaria per attrarre l’attenzione internazionale, rappresentando l’eccellenza del “Made in Italy” attraverso la sua autenticità e il suo valore culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In questo contesto, la risoluzione chiede alla Regione Abruzzo di avviare politiche concrete di sostegno, promuovendo la formazione degli artigiani locali, tutelando il patrimonio culturale legato alla Presentosa e incentivando collaborazioni tra artigiani, istituzioni e operatori turistici – Una strategia di internazionalizzazione, dunque, che permetta alla Presentosa di diventare un marchio riconosciuto in tutto il mondo, portando con sé la storia e l’autenticità dell’Abruzzo”. “Un passo significativo di questo processo – spiega Prospero – sarà la discussione che avverrà in Commissione, dove il Presidente Nicola Campitelli, anch’egli tra i firmatari della risoluzione, ha mostrato apertura e disponibilità nell’autorizzare le audizioni di esperti e tecnici del settore, che verranno ascoltati nelle prossime sedute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo è un segno importante di collaborazione e di impegno per un approfondimento concreto delle opportunità legate alla valorizzazione della Presentosa, contribuendo a una discussione che sarà arricchita dalle voci di chi ha esperienza diretta nel campo dell’artigianato e della promozione culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La discussione in Commissione sarà solo l’inizio di un percorso che avrà come obiettivo non solo la valorizzazione di un gioiello, ma la difesa di un’identità, quella abruzzese, che merita di essere raccontata e conosciuta in ogni angolo del pianeta – viene evidenziato sul sito web. Con l’apertura di questo importante dibattito, sono convinto che, con il contributo di esperti e tecnici, riusciremo a dare una spinta decisiva a questo progetto che unisce cultura, tradizione e sviluppo economico”, conclude il Consigliere FdI. (com/red)

