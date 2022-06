Consiglio Regionale, ultime. Risoluzione Taglieri su prevenzione oncologica

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La Commissione Sanità di Regione Abruzzo ha approvato all’unanimità dei presenti la risoluzione a mia prima firma per esentare dal pagamento del ticket per i test di sorveglianza i soggetti portatori di mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2. Si tratta, nei fatti, di un’iniziativa con cui la Regione si impegna a dare un sostegno economico alle persone che hanno maggiore rischio di sviluppare tumori al seno e alle ovaie nelle donne, e al seno e alla prostata negli uomini – È una proposta che ho voluto con forza, e ringrazio i componenti della Commissione per la sensibilità mostrata davanti un tema tanto delicato”. Lo comunica il vicepresidente della Commissione sanità e consigliere regionale M5S Francesco Taglieri, che spiega: “Agire per tempo è indispensabile, poiché oggi la diagnosi precoce è seriamente compromessa anche dalla drastica riduzione di prestazioni sanitarie registrata negli ultimi due anni per effetto della pandemia, che ha costretto le strutture sanitarie a rimandare esami meno urgenti – Tuttavia, una mancata erogazione di cure e prestazioni di controllo si tradurrebbe nei prossimi anni in un generale peggioramento delle condizioni di salute della popolazione – si apprende dalla nota stampa. Ancor più grave rischia di diventare la situazione dei soggetti esposti a rischio eredo-familiare per tumore della mammella, tanto che già il Piano Nazionale invita le Regioni a definire per queste persone percorsi diagnostici con programmi di screening già esistenti in favore delle donne ad alto rischio di cancro alla mammella per mutazioni genetiche di BRCA1 e BRCA2”. “Dal momento che a livello nazionale è stata prevista la possibilità di offrire gratuitamente alcune prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, ho voluto proporre la stessa strategia a Regione Abruzzo, come già successo in altri territori – Oggi è stato preso un impegno chiaro, dando seguito alla mia istanza con voto unanime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mi auguro che la Giunta regionale si dimostri altrettanto sensibile e faccia tutto quanto in proprio possesso per rendere effettivo questo indirizzo politico – aggiunge testualmente l’articolo online. La prevenzione in fatto di malattie oncologiche è quanto di più importante abbiamo, e qualsiasi strumento utile a favorirla deve essere valorizzato al meglio – La tutela della salute dei cittadini, senza distinzione alcuna, deve essere sempre in cima alle priorità di un’istituzione regionale”, conclude Taglieri – (com/red)

