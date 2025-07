Consiglio Regionale, ultime. Risoluzioni respinte, Di Marco: Si voltano le spalle a territori e realtà economiche in difficoltà

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Le risoluzioni presentate in Consiglio regionale per affrontare le criticità di Roccamorice e Passolanciano sono state respinte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A Roccamorice la frana e il maltempo hanno causato la chiusura della provinciale 64, isolando il paese nel periodo natalizio e danneggiando le attività locali – aggiunge la nota pubblicata. A Passolanciano, invece, il rilancio della stazione sciistica è bloccato da mesi per l’impossibilità a procedere dell’ARAP e per il ridimensionamento degli interventi da parte della Giunta regionale”. Lo afferma il Consigliere regionale Antonio Di Marco che aggiunge: “Con gli atti che la Commissione ha bocciato si chiedeva il ristoro alle attività danneggiate dalla situazione in diversi comuni – Era importante riconoscere concretamente i danni subiti e mettere in campo misure che permettessero almeno di tamponare le perdite accumulate nel periodo di isolamento o inattività, com’è accaduto a Roccamorice bloccata per 17 giorni nel periodo natalizio con perdite economiche non irrilevanti – precisa la nota online. La maggioranza ha scelto di respingere queste richieste, sostenendo che non si possa intervenire solo su singole realtà, perché si aprirebbe la porta a richieste di ristoro da tutte le altre aree con problematiche simili – Una posizione che suona come un alibi per l’inerzia di azioni, specie su Passolanciano e l’assenza di volontà politica di un rilancio più volte annunciato ma ad oggi ancora lettera morta – si legge sul sito web ufficiale. Amministrare significa invece valutare le priorità e intervenire con coraggio e responsabilità, senza nascondersi dietro giustificazioni burocratiche; il ristoro non è un favore, ma un dovere verso chi ha subito danni reali e concreti – precisa il comunicato. Interrompere il rapporto di solidarietà tra istituzioni e territori significa tradire il mandato che si ha nei confronti dei cittadini e lasciare i Comuni e la comunità senza sostegni nel momento del bisogno è un atto ancora più grave – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le istituzioni devono esserci, con continuità e coerenza, e non solo a parole, questa era una buona occasione per dimostrarlo e occuparsi davvero e concretamente delle aree interne” conclude il Consigliere del Pd. (com/red)

