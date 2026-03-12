Consiglio Regionale, ultime. Ristorazione ospedaliera, Menna: “Dopo Vasto Lanciano servono soluzioni immediate”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:12 marzo 2026 – 11:22- “Quello che sta accadendo sul fronte della ristorazione ospedaliera nella nostra Asl sta assumendo contorni sempre più preoccupanti e merita un chiarimento serio e tempestivo”. È quanto dichiara il consigliere regionale Vincenzo Menna (Abruzzo Insieme), intervenendo sulle ultime vicende che riguardano il servizio mensa negli ospedali del territorio – recita il testo pubblicato online. “Dopo la chiusura della cucina dell’ospedale di Vasto nel 2021, i pasti destinati ai pazienti del presidio vastese sono stati preparati per anni a Lanciano e poi trasportati fino al San Pio – Una soluzione che doveva essere temporanea – spiega – e che invece è diventata, nei fatti, strutturale – si apprende dalla nota stampa. Ora, a seguito delle verifiche effettuate dai NAS, anche la cucina dell’ospedale di Lanciano è stata chiusa, con la conseguenza che i pasti destinati ai degenti dovranno arrivare da Chieti”. “Ci troviamo di fronte a una situazione oggettivamente paradossale: due presidi ospedalieri importanti come Vasto e Lanciano sono oggi privi di una propria cucina, mentre i pasti vengono preparati altrove e trasportati per decine di chilometri prima di arrivare nei reparti – aggiunge la nota pubblicata. È evidente che un servizio così delicato – aggiunge – che riguarda pazienti spesso fragili, anziani o bambini, non può essere gestito esclusivamente come un problema logistico”. “Il vitto è parte integrante dell’assistenza sanitaria e deve garantire qualità, sicurezza e dignità ai degenti – precisa il comunicato. Per questo ritengo che sia necessario lavorare rapidamente per il ripristino delle cucine ospedaliere sia a Vasto sia a Lanciano, restituendo ai due presidi un servizio essenziale per il benessere dei pazienti – aggiunge la nota pubblicata. C’è poi un altro aspetto che rende questa vicenda ancora più incomprensibile – si apprende dalla nota stampa. Da informazioni in mio possesso – rileva – nel progetto del nuovo ospedale di Vasto non sarebbe prevista la realizzazione di una cucina interna – si apprende dal portale web ufficiale. Se così fosse, ci troveremmo di fronte a un vero e proprio paradosso: mentre si discute della necessità di migliorare i servizi sanitari, si rischia di progettare una nuova struttura senza un elemento fondamentale come la mensa ospedaliera”. “Su questo punto – conclude Menna – credo sia necessario fare chiarezza – si apprende dal portale web ufficiale. Un ospedale moderno non può prescindere da un servizio di ristorazione adeguato e organizzato all’interno della struttura – È una questione di qualità dell’assistenza, ma anche di rispetto verso i pazienti e le loro famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” (com/red)

