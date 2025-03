Consiglio Regionale, ultime. Riunione dell’opposizione. D’Amico: “Stimolante incontro a un anno dal voto”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Il Patto per l’Abruzzo, oggi 10 marzo 2025, a Capestrano (AQ) per concludere i lavori della riunione, iniziata la scorsa settimana in Consiglio regionale”. Lo comunica una nota la coalizione di centrosinistra in Consiglio regionale e continua: “All’incontro, convocato dal capogruppo Luciano D’Amico, hanno partecipato tutti i Consiglieri di opposizione e i segretari regionali delle forze politiche che compongono il Patto – Nel corso della giornata sono emersi spunti di riflessione e proposte per coordinare le future iniziative dell’opposizione, in aula e sui territori, che confermano la coalizione progressista come una concreta ed efficace alternativa alle destre che governano la Regione”. “‘Unità nella molteplicità è la sintesi perfetta di una stimolante giornata di lavoro, che arriva a un anno esatto dal voto” commenta Luciano D’Amico – riporta testualmente l’articolo online. Alle sue parole si uniscono quelle dei Consiglieri regionali e dei Segretari di PD, M5S, Azione, AvS, IV, Demos e la civica Abruzzo Insieme “Attraverso queste riunioni si mantiene vivo il confronto, al fine di rendere più efficace la programmazione delle attività di una coalizione che, pur valorizzando le peculiarità dei singoli partiti, condivide la visione univoca di un Abruzzo più vicino e attento alle reali esigenze dei cittadini – precisa il comunicato. La prima battaglia sulla quale ci misureremo con forza è contro il possibile aumento delle tasse per gli abruzzesi, che va assolutamente scongiurato – recita il testo pubblicato online. I cittadini non possono pagare l’incapacità della Giunta Marsilio sulla gestione della sanità: i numeri parlano chiaro più debiti e meno servizi”, concludono – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

