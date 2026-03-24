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Consiglio Regionale, ultime. Rossi e La Porta: Approvato titolo onorifico di “Maestro di sci ad Honorem”

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Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:24 marzo 2026 – 14:59- “Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la modifica alla L.R. 31 luglio 2012, n. 39, introducendo il titolo “Maestro di sci ad honorem”, conferibile dal Collegio regionale dei maestri di sci – La proposta, avanzata dall’assessore Roberto Santangelo e dalle consigliere Maria Assunta Rossi e Antonietta La Porta, rappresenta uno strumento chiaro e trasparente, frutto dell’ascolto delle esigenze e delle richieste dei cittadini, per valorizzare personalità che si siano particolarmente distinte per meriti sportivi, istituzionali o per il contributo significativo alla promozione e diffusione delle discipline sciistiche alpina, di fondo e snowboard”. E’ quanto si legge in una nota congiunta delle consigliere regionali Maria Assunta Rossi e Antonietta La Porta –  (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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