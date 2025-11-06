Consiglio Regionale, ultime. Rossi, Verrecchia, D’Addazio: Stop ai cibi ultra-formulati in scuole e ospedali

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 novembre 2025 – 14:50- “Abbiamo depositato una risoluzione che impegna la Giunta regionale a vietare la vendita e distribuzione, anche tramite distributori automatici, di alimenti e bevande classificabili come ‘cibi ultra-formulati’, in tutti i luoghi pubblici e nelle strutture del sistema sanitario e scolastico regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Parliamo di prodotti industriali ad alta trasformazione, ricchi di additivi, zuccheri, grassi e sale, che generano dipendenza e sono associati a gravi patologie come obesità, diabete, ipertensione e disturbi cardiovascolari – È scientificamente dimostrato che il consumo abituale di questi alimenti incide negativamente sulla salute fisica e mentale, con effetti paragonabili a quelli di sostanze stupefacenti – precisa la nota online. La Regione Abruzzo ha il dovere di tutelare la salute dei cittadini, soprattutto di bambini e anziani, e di promuovere stili di vita sani – precisa il comunicato. Per questo chiediamo che nelle scuole, negli ospedali, nelle ASL e negli uffici pubblici non siano più accessibili prodotti che contraddicono ogni principio di educazione alimentare – si apprende dalla nota stampa. La risoluzione prevede anche campagne di sensibilizzazione, incentivi per l’approvvigionamento di alimenti freschi e locali, e l’introduzione di un’etichettatura specifica per i prodotti ultra-formulati – aggiunge la nota pubblicata. È una battaglia di civiltà, che guarda al futuro e alla salute delle nuove generazioni – precisa la nota online. Non possiamo più permettere che il junk food sia la scelta più facile nei luoghi dove si dovrebbe educare, curare e proteggere – recita la nota online sul portale web ufficiale. La salute pubblica non si svende al distributore”. Così, in una nota congiunta, i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio e Marilena Rossi e il capogruppo Massimo Verrecchia – (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it