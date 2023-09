Consiglio Regionale, ultime. Rotilio center, interpellanza di Pietrucci

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Con una interpellanza depositata ieri, il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci interviene “sulle difficoltà logistiche e funzionali di un prezioso presidio socio-sanitario:la Comunità socio-riabilitativa familiare per disabili dell’Aquila – ex Piccola Opera Caritas -nata dall’entusiasmo per il rinnovamento della psichiatria e che, anticipando di due anni la Legge Basaglia, harappresentatoun unicum nel panorama delle attività socio-riabilitative di soggetti portatori di handicap psico-fisico e sensoriale”. Da allora,un’esperienza che era un vanto per la regione Abruzzo e per la ASL ha subìto – per calcoli ragionieristici e insensate logiche di equilibrio di bilancio – una costante disattenzione istituzionale rendendo sempre più faticoso e precario il lavoro al servizio dei giovani pazienti ospiti della struttura – Va ricordato – prosegue Pietrucci – che nel 2018 le due Comunità socio-riabilitative familiari per disabili, fino ad allora operanti a Pianola (AQ) e a San Demetrio ne’ Vestini, furono accorpate in due appartamenti al 5° e 6° piano di una palazzina del Rotilio Center,in via Carducci alla periferia dell’Aquila – Da subito fu evidente l’inadeguatezza di una soluzione che costringeva in spazi insufficienti sia i 13/14 giovani ospiti, siai 16 operatori, tra OSS, infermieri e tecnici della riabilitazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma le segnalazioni non hanno prodotto alcun risultato e anzi il pulmino a disposizione della Comunità è stato rottamato e mai sostituito, costringendo gli operatori a fare 8/9 viaggi per trasportare i ragazzi con una vecchia Panda aziendale in luoghi di svago o anche solo a prendere un gelato in centro città. A ottobre 2021 durante la pandemia è stato ventilato anche il trasferimento della Comunità nel comune di Navelli, trasferimento sventato dalle ferme prese di posizione della CGIL, delle Associazioni 24 luglio, 180 Amici e altre che hanno scongiurato l’ennesima ghettizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La fragile condizione dei giovani ospiti della Comunità richiede programmazione, percorsi stabili di inserimento sociale, spazi adeguati all’ospitalità, alla riabilitazione, a una decorosa qualità della vita, una localizzazione non isolata dal contesto cittadino proprio per favorire gli scambi, i rapporti umani, le interazioni, le contaminazioni fisiche, psichiche e comunicative di cui questi ragazzi – per lo più affetti da deficit intellettivi – hanno essenziale bisogno – Peraltro la Comunità non risulta ancora normata né dal Piano Sanitario regionale, né dalla LR 31/2007 creando vuoti normativi e problemi amministrativi e gestionali”. Per questo è stato interpellato l’assessore competente “per sapere se conosce la situazione, quali misure sono state prese, se intende favorire una soluzione adeguata alle esigenze della Comunità individuando, per i giovani pazienti ospiti, una allocazione dignitosa, funzionale e definitiva nel capoluogo aquilanosollecitando le competenti strutture regionali e della ASL1”. (com/red)

