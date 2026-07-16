Consiglio Regionale, ultime. RSA Villalago, Verrecchia: Massimo impegno della Regione per scongiurare trasferimento posti accreditati

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:16 luglio 2026 – 08:53- “Oggi (Ieri, ndr) ho partecipato, su invito delle amministrazioni comunali di Villalago e Scanno, al Consiglio comunale congiunto convocato per affrontare la delicata vicenda della RSA San Domenico di Villalago e il rischio del trasferimento dei posti accreditati – precisa la nota online. È stato un momento di confronto importante, nato dalla mobilitazione del comitato civico e dalla volontà delle due amministrazioni di rappresentare con forza le preoccupazioni di un intero territorio – recita il testo pubblicato online. Ho ascoltato gli interventi dei sindaci, degli amministratori, dei lavoratori e dei cittadini, che hanno espresso con chiarezza il timore di perdere un presidio sanitario essenziale per l’Alta Valle del Sagittario – riporta testualmente l’articolo online. Ho voluto rassicurare tutti sulla vicinanza della Regione Abruzzo e sul massimo impegno affinché venga individuata una soluzione che salvaguardi la permanenza della RSA San Domenico – aggiunge testualmente l’articolo online. Non stiamo parlando soltanto di una struttura sanitaria ma di un servizio indispensabile per gli anziani e le loro famiglie, di decine di posti di lavoro e, più in generale, del diritto delle aree interne a continuare ad avere servizi di qualità. Le aree montane e i piccoli comuni meritano un’attenzione ancora maggiore rispetto ad altre realtà del territorio regionale – si apprende dalla nota stampa. Difendere questi presìdi significa contrastare lo spopolamento, sostenere l’occupazione e garantire il diritto alla salute anche nei territori più periferici – aggiunge la nota pubblicata. Mi sono già attivato, interessando l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, e gli uffici competenti affinché la vicenda venga seguita con l’ attenzione che merita e siano valutate tutte le possibili soluzioni per evitare il trasferimento dei posti – Come consigliere regionale di Fratelli d’Italia continuerò a seguire personalmente questa vicenda, lavorando in piena sinergia con le istituzioni locali e con il dipartimento regionale della Salute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo è uno solo: tutelare la RSA San Domenico, i lavoratori, gli utenti e il futuro di un territorio che non può permettersi di perdere un altro presidio fondamentale”. E’ quanto si legge in una nota a firma di Massimo Verrecchia capogruppo Fratelli d’Italia – (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it